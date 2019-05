¿Un infectado de malaria dentro del Chuvi?

La malaria fue erradicada en España en 1964. Sin embargo, se detectan cada año entre 500 y 700 casos importados, llegados desde países tropicales en los que la enfermedad es endémica. Son muy excepcionales los que se contraen dentro de las fronteras españolas. Se han registrado por picadura de mosquito local -es la malaria autóctona y se tiene constancia de dos, uno en Los Monegros (Aragón) en 2010 y otro en Navarra, en 2014- o adquiridos en hospitales. El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) comunica seis en Europa entre enero de 2016 y abril de 2018. Uno es el famoso de la bebé de tres meses que lo adquirió en el Hospital de Móstoles. El otro español es un hombre de 64 años de Porriño. De todos ellos, este es el que más dudas plantea en cuanto a su origen. Aunque no se ha podido demostrar al 100%, el informe europeo señala la transmisión en el Álvaro Cunqueiro como la "más probable".

El paciente no había viajado al extranjero, pero sí acudía de forma muy frecuente al hospital. Padecía mieloma y había recibido trasplantes autólogos -autotrasplante- de médula ósea en 2013 y 2014. También, transfusiones de sangre en 2014 y 2015. En el primer trimestre de 2016 fue ingresado hasta tres veces por infecciones respiratorias y síndrome febril. A principios de marzo fue hospitalizado con diagnóstico de malaria. Se curó en pocos días.

El 29 de enero había coincidido en Urgencias con un caso importado de malaria. El jefe de Medicina Preventiva del Chuvi, el doctor Víctor del Campo, también considera lo más probable que la transmisión se haya producido ese día, pero subraya que no hay una confirmación del cien por cien. Y es que en las pruebas que se realizaron en el Centro Nacional de Microbiología (CNM) con las muestras de ambos pacientes no fueron concluyentes. En los fragmentos analizados, no había coincidencia genética entre ambos -como sí se producen en los otros 5 casos europeos- pero el del caso importado resultó insuficiente para completar el estudio.

Si hubiera sido por transmisión hospitalaria, Del Campo sostiene que sería por "un error individual". Además de la picadura de mosquito, la otra forma de contagiarse es por el contacto de sangre con sangre. Así que un profesional tendría que haber usado un mismo instrumental con ambos. No estaban en camas contiguas y tampoco han hallado coincidencias en los cuidados o procedimientos que precisaron. El doctor asevera que todos los protocolos del hospital son correctos y están aplicados de forma adecuada. "Es lo que tenemos que garantizar, lo que no podemos controlar son todos los actos individuales", explica.

A José Miguel Rubio, responsable de malaria en el CNM le parece "raro" el tiempo transcurrido entre el posible contagio en Urgencias -29 de enero- y la aparición de los síntomas -18 de marzo-, ya que la incubación es menor de 25 días. Así lo recogieron en su informe al ECDC. Pero también advierten que no tienen todos los datos epidemiológicos y que no saben si estaba tomando otra medicación que pueda interferir en estos plazos. Recomiendan que se busquen otros posibles casos cero entre los donantes de los hemoderivados que recibió -sangre y otros- u otros pacientes con malaria con los que pudiera coincidir en otro momento.

Del Campo asegura que se investigaron y no se halló nada. Aunque ve lo más probable la transmisión ese día en urgencias no descarta otras posibilidades, otras posibilidades como la coincidencia con un tercero. Tampoco que haya recibido la picadura de un mosquito, que pueden llegar de áreas endémicas por el tránsito del puerto marítimo. La ECDC lo descarta por ser invierno. Rubio explica que estas especies necesitan temperaturas más altas y, en el norte, no han encontrado mosquito de ningún tipo entre septiembre y abril. A Del Campo le resulta "aventurado" eliminar esta opción por el clima templado del invierno vigués y, especialmente, ese año. Lo que sí excluye es un problema de esterilización, ya que sostiene que "no es un germen muy resistente" y "necesita una cantidad de sangre importante", mayor que un resto seco, para transmitirse.