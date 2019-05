Vigo pone los asientos al nuevo Ferrari

Lo último de Ferrari, el superdeportivo SF90 Stradale, el primer híbrido en la historia de la factoría de Maranello, una bestia de 1.000 CV de potencia, lleva sello gallego. El grupo vigués Copo ha diseñado y fabricado los asientos de este coloso de la carretera, estrenándose en el segmento premium el año que celebra su 50 aniversario consolidado como el primer fabricante de componentes de capital gallego, con algo más de 1.400 trabajadores en media docena de países, y con una facturación agregada que alcanza los 210 millones de euros.

El contrato con Ferrari supone el broche para una dilatada carrera en el competitivo sector del automóvil y a la vez el inicio de una nueva etapa en el segmento premium. Según ha podido saber FARO en fuentes del sector, Grupo Copo y la marca italiana trabajaron conjuntamente durante casi un año en el diseño y desarrollo de los asientos del SF90 Stradale, una auténtica maravilla de la ingeniería presentada ayer al mundo y que ya ha supuesto un antes y un después en la historia de Maranello al ser su primer híbrido en salir al mercado.

El acuerdo al que habrían llegado Grupo Copo y Ferrari es para el suministro desde Vigo de los asientos terminados (sin la parte metálica) a la factoría italiana, que se caracteriza por un sistema de montaje casi artesanal y unos requisitos de calidad extremos. El consorcio gallego utilizó para este proyecto su patente Inalco, que permite simplificar el montaje de los asientos. Hasta hace poco, las banquetas de los automóviles constaban de tres elementos principales: una armadura metálica, un relleno de espuma y la tapicería. Inalco integra el relleno y la tapicería, que se ensamblan a la vez formando un único componente. Las piezas logran así unos mejores acabados y se eliminan tareas o etapas de fabricación.

El producto de Grupo Copo ha superado todos los test de calidad de una marca ultrapremium como es Ferrari, y la producción en serie de asientos arranca el próximo septiembre, según las mismas fuentes.

Para Copo, que por empleo y facturación es el primer fabricante de componentes al que se le puede colgar todavía la etiqueta de gallego (las dos empresas que tiene participadas por Faurecia solo representan el 22% de la facturación del grupo), el contrato con Ferrari le ha abierto las puertas al segmento premium, que aunque no representa tanta carga de trabajo en volumen (porque las producciones de coches de ultralujo no pueden compararse con las de vehículos generalistas), sí aporta un plus en diseño, innovación y valor añadido.

La multinacional viguesa, pilotada desde finales de 2012 por José Antonio Rodríguez Estévez, emplea en la actualidad a unos 1.400 trabajadores en sus plantas de la comarca de Vigo (Mos y Porriño), Zaragoza, República Checa, Portugal, México, Brasil y Cuba, y el año pasado cerró con una facturación agregada de 210 millones de euros. El grupo atravesó una importante crisis en 2011-2012 que lo llevó a una reestructuración de sus actividades, tras lo que consolidó su crecimiento con una fuerte apuesta por la innovación y el desarrollo que le llevó a recuperar el 100% de la propiedad del CETEC, el Centro Tecnológico del Grupo Copo.

Ahora, el holding estudia ampliar sus capacidades en México y la República Checa para que sus plantas dejen de ser monoproducto y puedan fabricar distintos componentes, desde asientos y espumas a tejidos y otras soluciones.

El SF90 Stradale

Los último de la casa Maranello se llama SF90 Stradale, una denominación que no ha sido elegida por casualidad ya que es la misma empleada en el monoplaza de la marca italiana para la presente temporada de Fórmula 1. El nombre deste superdeportivo híbrido de 1.000 cv capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 2 segundos rinde también homenaje al 90 cumpleaños del equipo de Maranello en competición.