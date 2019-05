El PP, abocado a una gestora

Pese a que Elena Muñoz se ha dado una semana para tomar una decisión respecto a su continuidad como presidenta del PP de Vigo y como concejala de la formación en la corporación municipal, todo apunta a que no seguirá liderando el Partido Popular olívico. Ya bien porque presente su renuncia o porque la propia dirección del partido decida prescindir de ella tras la debacle electoral del pasado domingo, en la que el PP perdió tres concejales respecto al anterior mandato y se queda con solo cuatro actas en el pleno vigués frente a las veinte que logró el PSOE.

Según pudo saber FARO por fuentes cercanas, si se confirma la salida de Elena Muñoz, el PP vigués estaría abocado a una gestora que dirigiese la formación ante la ausencia de un candidato claro que convenza a la dirección provincial. La gestora dirigiría el Partido Popular local hasta que se celebrase un congreso para elegir al sucesor de Muñoz, proceso que puede tardar meses.

El PP provincial, encabezado por Alfonso Rueda, está ahora mismo desbordado estudiando posibles pactos en los distintos ayuntamientos de Pontevedra tras las elecciones municipales, por lo que la decisión sobre Vigo podría hacerse esperar. Lo que parece claro, atendiendo a los precedentes, es que Muñoz no seguirá. Uno de esos precedentes no está muy alejado en el tiempo. Tras los comicios de 2011, en los que el PP logró 13 concejales (nueve más de los que consiguió el pasado domingo) y, pese a ser el partido más votado, la exalcaldesa Corina Porro no siguió al frente de la formación.

Pero más allá de la presidencia del partido en Vigo, también está la incertidumbre sobre la portavocía del grupo popular en la corporación municipal. Los concejales electos, además de la propia Elena Muñoz, son el exgererente del Hospital Vithas Fátima, José Ramón Santamaría, la diputada autonómica Marián García y el policía local en excedencia Jesús Marco González. El siguiente en la lista, que tomaría posesión si Muñoz renuncia a su acta de concejala, es Alejandro Pérez Davila, expresidente de Nuevas Generaciones de Vigo.

Fuentes cercanas confirman que la dirección provincial considera estos nombres de perfil bajo y sin la fuerza política necesaria para ponerse al frente del grupo municipal en el pleno, especialmente en un mandato que se prevé complicado para el PP después de la pérdida de tres ediles y en el que se tendrá que enfrentar a los veinte concejales socialistas.

Nombres con un mayor bagaje, como José Ramón Lete o Teresa Egerique, que fue concejala los últimos cuatro años, están en puestos muy relegados de la lista.

Salvo las declaraciones el pasado martes de Elena Muñoz, que pidió unos días de reflexión para tomar una decisión sobre su futuro político, después de la debacle electoral, el PP de Vigo ejerce un silencio sepulcral. Ninguno de los otros concejales electos han hecho hasta el momento ninguna intervención pública.