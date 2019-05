"Non só nos distingue a excelencia, tamén a paixón"

También los estudiantes que hablaron en nombre de sus compañeros tuvieron palabras para el alcalde. Álvaro García y Brais Campaña, cuyo buen hacer y simpatía fue vitoreado, hicieron un recorrido por su vida universitaria desde su llegada a Vigo "cunha maleta cargada de soños, patacas e ovos" y agradecieron a Caballero las turborotondas y las luces de Navidad que les "daban esperanza" en época de exámenes.

Por su parte, Xavier Mouriño, reivindicó a la nueva promoción de ingenieros: "Non só nos distingue a excelencia académica, senón a paixón e o corazón. ¡Vivamos como galegos!".

Un lema que el grupo formado por varios estudiantes de Mecánica, entre ellos Álvaro y Brais, y procedentes de localidades como Santiago, Padrón o Val do Dubra, también llevan a gala: "Queremos traballar en Galicia, na nosa terra, mellor que aquí non se vive en ningún sitio". Y no dejaron pasar la oportunidad de lanzar una reivindicación: "Os másteres están moi caros para seguir estudiando".

Iria, Claudia y Elisa también ven creen "muy difícil" poder dedicarse al mundo de la investigación y les gustaría trabajar en la industria farmacéutica o en la biotecnológica. Galicia también es la mejor opción para ellas, pero antes prefieren vivir una experiencia laboral fuera.