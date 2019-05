Los médicos de los centros de salud retoman concentraciones para pedir diálogo al conselleiro

Con el lema "Conselleiro fala, a Primaria non cala",volvió a concentrarse hoy el personal sanitario ante los centros de salud del área viguesa. Los médicos reprochan a al titular de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, que no haya contestado a la petición de reunión que le remitieron por burofax el pasado martes, segundo y último día de la huelga que secundaron de forma mayoritaria los facultativos.

De hecho, el comité de huelga explica que la consellería no se ha vuelto a poner en contacto con los representantes de los facultativos de Primaria del área para abordar el conflicto después de la reunión fallida con Almuiña a principios de marzo. En ella le trasladaron que no consideraban a la Dirección del Sergas en Vigo como un interlocutor válido en estas negociaciones. Tampoco han tenido ofertas de diálogo desde esta instancia desde entonces, según aseguran. Garantizan que las dos únicas reuniones que se convocaron fue para pactar la zonificación de la atención domiciliaria de las urgencias, a la que "solo llamaron a personas seleccionadas" y no a los representantes en el conflicto, y para comunicar los mínimos de la huelga, sin posibilidad de hablar nada más.

Ya van casi tres meses de mutismo del conselleiro sobre la problemática específica de Primaria en Vigo, en los que su departamento ha rehusado responder a las preguntas de este medio al respecto.

Una representación de la Asamblea de Médicos de Atención Primaria de Vigo se reunirá la próxima semana con sus homólogas del resto de ciudades gallegas para planear la huelga a nivel gallego, prevista inicialmente para el 19 de junio.

Nuevos equipos para los centros de salud

Por su parte, desde el Sergas anuncian una inversión de más de medio millón de euros para la adquisición de nuevos equipos electromédicos para los centros de salud del área sanitaria de Vigo.

El presupuesto de la licitación, cuyo expediente está ya publicado, asciende a 579.348 euros, que se destinarán a la adquisición de 57 electrocardiógrafos, 50 desfibriladores y tres ecógrafos, los cuales se incorporarán a los centros de salud en cuanto se adjudique el concurso público ya convocado.