Manuel Martínez Carazo: "El nuevo PXOM debe ser una oportunidad: más moderno, sostenible y ambicioso"

Tras seis años como tesorero de la delegación viguesa del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG), Manuel Martínez asume la presidencia. La suya fue la única candidatura. Lidera un equipo continuista "muy ilusionado y con mucha responsabilidad por seguir haciendo un buen trabajo".

-¿Cómo está el sector? ¿Se puede dar por superada la crisis?

-Las cosas van un poco mejor, pero la recuperación va muy lenta. Mi visión personal es que va por arreones. Sí que es cierto que, en su conjunto, está mejor. La gente tiene más trabajo. Pero se va consolidando de una manera lenta.

-¿Cómo le está afectando al sector la falta de plan general?

-Le afecta mucho no tener un plan general, sobre todo uno moderno y adaptado a las nuevas circunstancias. Eso siempre es malo. Primero, porque genera mucha incertidumbre no solo al personal de la arquitectura, sino al inversor, que lo que quiere tener es una tranquilidad y unas garantías jurídicas claras de que puede hacer una inversión económica fuerte y que no va a tener ningún problema.

-¿Qué le pide al nuevo plan en ejecución?

-A pesar de lo difícil que ha sido esta situación, hay que aprovechar para convertirlo en una oportunidad, para hacer un plan moderno, medioambientalmente sostenible y ambicioso. Es el instrumento más importante en el que se definen las ciudades, sus nuevos espacios y las relaciones que se van a generar en ellas. Permite replantearse conceptos de movilidad. Ahora mismo parece que la arquitectura está entrando muy fuerte en eso, en la relación de las personas con los vehículos y cómo ordenar todos sus flujos. Y las ciudades del futuro tendrán que integrar al máximo la naturaleza y hacerlas lo más sensibles y humanas posibles. Esa es la oportunidad que tienen ahora los nuevos documentos de apostar por ese tipo de concepto.

-¿En qué es más deficitario Vigo de todos ellos?

-Vigo es una ciudad muy interesante y, al mismo tiempo, muy compleja. Geográficamente, tiene muchos desniveles. Tiene una historia muy larga y muchos condicionantes que la hacen ser como es. A mí me parece maravillosa, pero quizás sí tengamos que buscar nuevas estrategias para ordenarla mejor. Quizás adolece de espacios públicos más potentes y con mayor presencia de árboles. Hay ciudades muy modernas en Europa donde se está apostando mucho por integrar la naturaleza en ellas y creo que eso genera un gran bienestar.

-¿Qué le parece la transformación de la ciudad con humanizaciones como la de plaza de América o las próximas de la Gran Vía y Porta do Sol?

-Creo que no debo dar mi opinión, porque sería personal y estoy hablando como representante de un colectivo. Se están haciendo muchas actuaciones y están siendo muy refrendadas donde se tienen que refrendar, que es en la vida social y pública, en las urnas. Como colectivo, lo que sería bueno es tener una estrategia global a largo plazo y que todas las intervenciones que se hagan vayan respondiendo a una idea global, de concepto, que no sean unas intervenciones sueltas. No están mal de por sí, pero es más interesante cuando trabajas en una idea de conjunto. Y aquí incido en la importancia de un plan general ambicioso, potente y sostenible.

-¿Qué tal está siendo la colaboración con las instituciones en cuanto a asesoramiento?

-Lo normal es hablar de Vigo porque es la ciudad más grande de Galicia, pero la delegación abarca un ámbito territorial muy grande, la mitad sur de la provincia de Pontevedra. De hecho, acabamos de aprobar un concurso muy interesante de ordenación del margen fluvial con el Concello de Tui. Con la Xunta también se organizó algún concurso como la Ciudad de la Justicia. El colegio intenta trabajar y colaborar en lo máximo posible con las administraciones y siempre estamos a su disposición. Uno de los retos de la profesión es potenciar la intervención de los arquitectos en el diseño del entorno, en cómo se piensan y se diseñan los nuevos espacios urbanos. Eso va a generar espacios de calidad en el futuro, en colaboración con las instituciones y con la sociedad, porque también hay una parte importante que tiene que ver con el promotor privado.

-¿Cuáles son los proyectos principales para este mandato?

-En la Delegación de Vigo trabajamos siempre con un equipo, donde nos vamos renovando, manteniendo un poco la experiencia y aportando gente nueva. El colegio tiene varios pilares fundamentales que hay que seguir potenciando: la formación continua de calidad y a un precio adecuado para que los colegiados puedan estar lo más actualizados posible; promover la cultura arquitectónica dentro del colectivo pero, sobre todo, fuera; y que sea una plataforma que favorezca el trabajo entre los diferentes profesionales y un lugar de reunión y de encuentro. Una de las cosas que nos gustaría potenciar más es la defensa de nuestra profesión y las competencias. Hay veces que se hacen proyectos en ayuntamientos que creo que habría que revisar porque son competencia exclusiva de los arquitectos. El colegio tiene que hacerle llegar a las administraciones que tienen que vigilar bien eso.