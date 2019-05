Abogados y procuradores apoyan las guardias de 24 horas en Vigo: "Se ganaría en derechos"

La petición trasladada por parte de sindicatos a la que se han adherido también los letrados judiciales sobre el cambio del sistema de guardias a una de 24 horas ha sido aplaudida también por gran parte del ámbito de la judicatura, concretamente abogados y procuradores, quienes valoran la "agilidad" en el trámite de procedimientos y una "mejor organización" de los mismos. "Supone una mejora para las guardias, para los ciudadanos y también para la defensa de los derechos de los detenidos", explica la decana del Colegio de Abogados de Vigo, Lourdes Carballo.

Para José Antonio Fandiño, su homólogo del Colegio de Procuradores de la ciudad un sistema con cambios diarios en la guardia sería "lo ideal". "Durante esa semana, el juzgado en funciones prácticamente se cierra y quedan a expensas del día a día de la guardia, tiene prioridad todo lo que entra por la guardia, y esto provoca una distensión de los plazos importante en otros casos abiertos", matiza Fandiño, quien cuantifica el retraso generado en más de dos semanas vista. "Tu tienes que consultar cualquier expediente, en esa semana de guardia ya no puedes hacer nada, y casi casi la siguiente tampoco", lamenta el procurador.

Esta demanda también es compartida por la Fiscalía y será debatida hoy por los propios jueces y juezas de las ocho salas de Instrucción de la urbe en una Junta de jueces.

Vigo es junto con A Coruña, el único partido judicial que no tiene un formato diario de cambio de guardias, sistema que funciona "muy bien" en el resto de ciudades españolas. "Sabemos que hay otros juzgados que también lo han solicitado y se les ha aprobado; Vigo cumple con los parámetros del CGPJ para poder contar con estas guardias de 24 horas", apunta Carballo quien explica también que no afectaría a los turnos de los letrados de guardia. "A los abogados de oficio no les afectaría nada, tenemos la obligación de estar a la mayor brevedad y sin sobrepasar las 3 horas desde el requerimiento de un letrado de la guardia", concluye la decana de los abogados.