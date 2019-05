Un triunfo que inspira a las redes

Caballero con el poderoso guantelete de Thanos, el villano de Marvel. Caballero enfundado en la coraza del Rey de la Noche, en el Trono de Hierro de Juego de Tronos. Caballero oteando Vigo desde lo alto de una montaña, acompañado de un Dracarys que recuerda al Dinoseto de Porta do Sol. Caballero con el manto de armiño y el cetro de Napoleón Bonaparte, Caballero contemplando Gotham con el traje de Batman, Caballero celebrando un gol con la camiseta celeste de Iago Aspas... Al triunfo arrollador del candidato socialista el domingo le siguió en redes una auténtica avalancha de comentarios, fotomontajes y vídeos, todo un despliegue de talento tuitero que incidía en una misma idea: la victoria aplastante de Caballero, quien rompió esquemas al abanderar un PSOE que se hizo con 20 de los 27 ediles que componen la Corporación olívica.

El resultado del PSOE en Vigo fue tan desorbitado que incluso trascendió las fronteras de la ciudad, la provincia o Galicia. Antes incluso de que se finalizase el escrutinio de votos, el alcalde se convertía en "trending topic" en Twitter a nivel estatal. El resultado que anticipaba el sondeo a pie de urna elaborado por la firma GfK para TVG, en el que se avanzaba una representación socialista de entre 19 y 21 concejales y el 63,2% de los votos emitidos, captó la atención de los tuiteros desde el Mediterráneo al Cantábrico. "Soy andaluz, vivo en Madrid y estoy dudando de si yo también he votado a Abel Caballero", escribía @eley en Twitter. A las pocas horas su comentario había recibido el "me gusta" de un millar y medio de usuarios. "Abel Caballero se propone llamar por teléfono a los pocos habitantes de Vigo que no le han votado para ver qué ha pasado", apuntaba @Daniel_malvin. La cuenta de Todo es mentira, el programa de Cuatro que presenta Risto Mejide, se sumaba a la ola y ayer por la tarde ironizaba sobre el resultado del 26-M : "Abel Caballero consiguió casi tantos votos como luces hay en Vigo por Navidad".

El programa de Risto no fue sin embargo el primero en dar visibilidad al triunfo rotundo de Caballero el domingo en Vigo. Ni siquiera el que lo hizo con más contundencia. Durante el seguimiento que Al rojo vivo, de la Sexta, hizo del 26-M, se referían ya al regidor olívico como "Súper Abel Caballero", un apelativo que no pasó inadvertido y compartieron personalidades destacadas como la escritora viguesa Ledicia Costas.