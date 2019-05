"Sánchez aprecia lo que sucede aquí porque es un fenómeno que trasciende a la ciudad"

- Su victoria de ayer, ¿cambia algo la posición del Concello sobre las consecuencias del accidente de O Marisquiño?

–Ya lo planteé. El Puerto tiene que ponerse rápidamente manos a la obra para reconstruir la zona. Y hay una propuesta de Zona Franca, que se haría cargo de todo. Quiero que esto se arregle. No va a quedar el muelle tirado porque hubo un error importante desde el propio Puerto con esa zona. No lo voy a tolerar.

- ¿Cómo valora los resultados más allá de Vigo?

-Los resultados son bastante buenos. En Baiona hay un cambio, las mayorías absolutas de Nigrán y Gondomar, lo que sucede en Redondela, donde el PSOE está fuerte? Los valoro bien. Entramos en una etapa con mayor posibilidad de acuerdo, y evitando lo que Feijóo quiere hacer, que es que Vigo pague los costes de todo y de todos. Esto se tiene que acabar, tiene que cambiar la actitud. Y seguramente seremos capaces, si Feijóo no interviene, de llegar a acuerdos. Habrá más diálogo entre los ayuntamientos de la zona para cooperar, haya área metropolitana o no. Pero cada uno en su sitio y haciéndose cargo de la parte que le corresponde. Tiendo la mano a todos los concellos para la cooperación, por supuesto que sí.

- En un año hay autonómicas, ¿qué futuro le augura a Feijóo?

-No me gusta hacer vaticinios electorales. Yo siempre le pedí el voto a todo el mundo sabiendo que muchos de los que me votan son votantes de otros partidos. Pero creo que Feijóo tiene que cambiar su actitud con esta ciudad.

- ¿Qué le pedirá a Sánchez?

-[Risas] Ya se lo pedí todo. Simplemente voy a constatar con él el gran apoyo que tuvo en elecciones generales y en las municipales. Sé que él aprecia mucho lo que sucede en Vigo porque es un fenómeno que trasciende a la ciudad, que está en el ámbito de España, y déjeme que lo diga, estará en el ámbito de Europa porque nunca había pasado algo así en ningún ayuntamiento con sistemas proporcionales. Nunca en la democracia. El 67,6% del voto es un apoyo inconmensurable que yo agradezco.