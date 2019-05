Muñoz se da una semana para reflexionar sobre su futuro: "Nos quedamos lejos de lo mínimamente exigible"

El PP se da una semana para analizar los resultados del 26-M en Vigo. La responsable de la formación en Vigo y candidata a la Alcaldía, Elena Muñoz, ha reconocido hoy que su partido tiene abierto un "período de reflexión y análisis" en el que abordarán "todas las cuestiones que han llevado a un resultado evidentemente muy malo". "Es evidente que nos hemos quedado muy lejos del resultado mínimamente exigible y por eso debemos actuar con pasos firmes, seguros, sin improvisaciones, con decisión y analizar los factores que nos han llevado a este resultado", señaló Muñoz, que el viernes vio cómo la lista que encabezada perdía casi 8.700 y pasaba de los siete ediles que tuvo la pasada legislatura a solo cuatro.

¿Cuántos votos han conseguido los partidos en Vigo? // Olaya López

Muñoz reconoce que la reflexión que abre el PP de Vigo tiene también, en su caso, un carácter "personal", aunque no aporta claves sobre cuál será su futuro. Lo que sí avanza, como ya lo hizo la misma noche del 26-M, es un ejercicio de autocrítica. "Hace falta cambiar muchas cosas porque el mensaje no ha llegado, no hemos sido capaces de visualizar un proyecto alternativo y eso ha llevado a ese respaldo masivo de los ciudadanos al PSOE", anota.

"Por supuesto, al final de este análisis las decisiones que vayamos a tomar estarán orientadas única y exclusivamente a lo mejor para todos los vigueses, a recuperar la confianza de los vigueses, que hemos perdido. La ciudad necesita un PP fuerte, que sea alternativa, centrado en sus problemas y que responda a sus necesidades. Por eso y porque nos lo tomamos muy en serio, porque estas cuestiones hay que tomárselas muy en serio y no precipitarse, estamos analizando punto por punto todas las cuestiones", zanja Muñoz.