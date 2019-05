Una mayoría abrumadora para ges tionar sin freno y con humildad

Abel Caballero no tiene competencia en Vigo. Su victoria es "incuestionable", como admitió la propia candidata del Partido Popular Elena Muñoz, en la noche electoral tras conocerse los resultados. Y lo mismo comparten destacados representantes de todos los ámbitos de la ciudad viguesa. Empresarios, asociaciones vecinales, entidades deportivas, artistas, comerciantes, sindicatos€ Todos, sin excepción, confiesan que tenían claro el resultado. No les ha sorprendido. "Los ciudadanos están contentos con su trabajo, pero también con su proyecto de futuro", coincide la gran mayoría.

El regidor olívico ha fagocitado a la oposición. Nadie le hace sombra. Y en las respuestas de los encuestados por este periódico se nota. Casi ninguno hace mención al resto de partidos al ser preguntados por los resultados electorales en Vigo. Caballero centra sus respuestas. "Un alcalde sin competencia. Victoria aplastante. Súper Abel. Resultado asombroso€" La retahíla de calificativos es alargada. Eso sí, piden "humildad" para gestionar su abrumadora mayoría absoluta. La mayor conseguida por un alcalde de una gran ciudad en la historia de la democracia. Le piden que no pise el freno. Que siga trabajando igual. Con Vigo "en el centro" de su política. Como hasta ahora.

Pero también le ponen deberes, aunque la mayoría son que no cese en su actual política. Entre ellos, que potencie cada vez más las políticas de bienestar social, que continúe con su defensa de la sanidad pública, que no descuide las parroquias y el rural, que la apuesta por la cultura se multiplique o que siga luchando por mejorar las infraestructuras de comunicación de Vigo.

Sobre la oposición, muchos lamentan que "no fue visible". Que "no son competencia" actualmente para el proyecto de Abel Caballero. "O pouco peso da oposición é moi evidente", resume, en consonancia con buena parte de los entrevistados, el escritor vigués Antonio García Teijeiro. Valoran, eso sí, la entrada de nuevo en la corporación municipal del Bloque Nacionalista Galego (1 concejal). Como el secretario comarcal de la CIG en Vigo. "La entrada del nacionalismo es positiva", considera Alberte Gonçalves. O el propio García Teijeiro. "É unha boa noticia, pero é unha mágoa que a proposta nacionalista non medrase máis", lamenta.



Victoria "aplastante"

Nadie cuestiona los resultado de Caballero. "Es aplastante. Sobran las palabras", resume el presidente de la Federación Provincial de Hostelería (Feprohos), César Ballesteros. Pero aunque los más de 100.000 votos conseguidos (casi el 70% del total) significan "carta blanca" para el gobierno local socialista, Amelia Pérez, secretaria general de CC OO en Vigo, pide humildad. "20 de 27 concejales es mucho. Pero ojo, que con las mayorías absolutas hay que tener los pies en el suelo. Yo le pido que esta mayoría no le suma en la soberbia", reclama la representante sindical en consonancia con otros muchos representantes de la sociedad viguesa.

El sector del comercio también aplaude los resultados. "Hizo muy buen trabajo y la gente lo ha sabido valorar. 100.000 votos es una barbaridad", resalta el presidente de la Federación de Comerciantes de Vigo (Fecovi), Víctor Fernández. Con la vista puesta en los próximos cuatro años, le plantean una "moratoria" de grandes superficies comerciales. "Que piense más en llenar las calles del pequeño comercio", solicita.

Los empresarios, por su parte, abogan por continuar con el apoyo a las infraestructuras de la ciudad y, especialmente, por potenciar el suelo industrial. "Será algo estratégico en los próximos años", avisa el presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra, Jorge Cebreiros, quien también aplaude la labor de Caballero en la promoción de Vigo. "Ha sido la ratificación de un gran trabajo. Y los vigueses le han pedido que siga poniendo a Vigo en el mapa. Que sea el embajador ante el Gobierno de España".

Caballero reiteró una y otra vez durante la campaña que: "primero es Vigo, después es Vigo, después Vigo, y luego... su partido". Y los representantes sociales aplauden este proyecto con la ciudad en el centro de la labor política. "As e os vigueses queremos máis Vigo", resume el rector de la Universidad, Manuel Reigosa. "Es una de las personas que más ha hecho por posicionar a la ciudad", agrega África González, directora del Centro de Investigaciones Biomédicas (Cinbio) y catedrática de Inmunología.

Todos confían en que el gobierno local no pise el freno en materia inversora. Que continúe trabajando como hasta hora y, sobre todo, con Vigo en el centro. Con Vigo como bandera.



LAS PREGUNTAS



Jorge Cebreiros - Presidente Empresarios de Pontevedra





"Queremos que el alcalde siga poniendo a Vigo en el mapa"

1 - Es la consecuencia de un trabajo bien hecho y de la confianza de los vigueses en el equipo de Abel Caballero. La ratificación de un gran trabajo.

2 - Los vigueses lo que quieren de este equipo es que sea nuestro interlocutor. Que siga poniendo a Vigo en el mapa en todos los sentidos. Que sea un embajador de la ciudad ante el Gobierno de España.

3 - Apoyo en infraestructuras y suelo industrial. Acercamiento a las necesidades de las empresas, porque todo ello será algo estratégico en los próximo años.



África González - Directora del Cinbio y catedrática





"Le pido apoyo para hacer realidad la facultad de Medicina"

1 - Es un apoyo claro y mayoritario a la labor del alcalde durante los últimos años.

2 - El mensaje que le lanzan los ciudadanos es que siga defendiendo los intereses de los vigueses. Posicionando a Vigo tanto en el mapa español como internacional. Es una de las personas que más hecho por la ciudad y por posicionarla.

3 - Le pido apoyo para la investigación. Que invierta en las personas, en los investigadores. Y, sobre todo, que continúe apoyando para que la ciudad de Vigo consiga tener la facultad de Medicina.



Manuel Reigosa - Rector de la Universidad de Vigo





"Caballero ten un respaldo enorme; queremos máis Vigo"

1 - Unha maioría tan ampla fala ben do traballo desenvolvido polo alcalde, Abel Caballero, e o seu equipo durante este tempo. As e os vigueses queremos máis Vigo.

2 - O alcalde ten enorme respaldo da cidadanía, o que lle vai permitir un goberno estable e tranquilo.

3 - Dende a Universidade solicitamos unha mellora do transporte ao campus universitario, algo que xa figura expresamente no programa electoral do Partido Socialista. Tamén pedimos colaboración para achegar a institución académica á cidade.



Bertila Fernández - Portavoz de Foanpas





"Debe seguir apostando por la escuela pública"

1 - Es evidente que la ciudadanía ha apoyado una buena gestión.

2 - Que siga luchando por Vigo, por mantener la ciudad a un nivel moderno.

3 - En el ámbito educativo le pedimos que siga apostando por la escuela pública y accesibilidad en los centros públicos en todos los niveles. Modernizar los edificios y los espacios públicos, que la accesibilidad sea para todos. Estamos en contacto con muchas familias y todavía hay muchas necesidades. Seguir apostando porque haya más trabajo y alternativas para que se eliminen esas situaciones.



Víctor Fernández - Presidente de Fecovi





"Hizo muy buen trabajo; 100.000 votos es una barbaridad"

1 - Para la ciudad es muy positivo. Porque se hizo un muy buen trabajo y la gente lo ha sabida valorar. 100.000 votos es una barbaridad.

2 - Que está defendiendo a la ciudad. Lo que se ve es que defiende a Vigo por encima de todo. Y que continúe en esa línea. Ahora nos conocen casi en la Luna. Ha sabido vender una imagen de ciudad.

3 - Le pedimos que pare un poco el tema de las grandes superficies. Que piense más en llenar las calles del pequeño comercio. Le pediría una moratoria de grandes centros comerciales.



Amelia Pérez - Secretaria General CC OO en Vigo





"Tiene carta blanca; debe gestionarlo con los pies en el suelo"

1 - Creo que los vigueses le han dicho al alcalde: adelante con el modelo y su proyecto de ciudad.

2 - Al final es carta blanca con el proyecto que tiene para Vigo. 20 de 27 concejales es mucho. Pero ojo, que con las mayorías absolutas hay que tener los pies en el suelo.

3 - Le pido que esta mayoría no lo suma en la soberbia. Hay que seguir pegado a la calle. Esta ciudad, a pesar de los 20 concejales, tiene problemas. Que la mayoría se traduzca en humildad. En nuestra ciudad hay un hándicap todavía de política social.



César S. Ballesteros - Presidente Federación de Hostelería





"Sobran las palabras; tiene el beneplácito de los vigueses"

1 - Los resultados reflejan que el alcalde no tiene competencia. Ha conseguido un dato para la historia y es el más votado de la democracia. Refleja la fortaleza de Abel Caballero.

2 - Han hablado y le han dado el beneplácito a su gestión. Sobran las palabras. Es evidente que los vigueses lo están apoyando. Es indiscutible.

3n Me gustaría que hubiera una concejalía que no sea Fiestas y Turismo, sino solo Turismo. Seguir mejorando la ciudad, el entorno del puerto, las comunicaciones portuarias, ferroviarias, aéreas€



Encarna Fernández - Presidenta Asoc. Trastorno Autista





"Le pido que siga trabajando y que no descuide el rural"

1 - Creo que era obvio. La gente está contenta con las cosas que se han hecho en la ciudad y se sigue en la misma línea.

2 - Le trasladan que se ven mejorías en la ciudad y le piden que siga en la misma línea, aunque haya algunas carencias en Vigo. Que siga trabajando para cumplir esas cosas que quedan por hacer.

3n Que no descuide al rural y que tenga cuenta a asociaciones como las nuestras porque estamos haciendo un trabajo que debería hacer la administración. Y a veces no somos escuchados y tenemos medios muy escasos.



Antonio García Teijeiro - Escritor





"É unha mágoa que a proposta nacionalista non medrase máis"

1 - É evidente que unha gran parte da cidade está moi feliz coa xestión. E o pouco peso da oposición é moi evidente. Mágoa que a proposta nacionalista non medrase algo máis. Que o BNG estea aí é unha boa noticia.

2 - É unha mensaxe de continuismo. Eu desexo que haxa tamén certa autocrítica para mellorar aspectos de xestión. Por exemplo, na cultura.

3 - Que se note que a nivel cultural hai respostas efectivas desde o Concello. Que a cultura galega –e en galego– adquira maior protagonismo.



Begoña Fernández - Exbalonmanista olímpica





El mensaje de los vigueses es claro: gracias y sigue así"

1 - Lo interpreto como una forma de reconocimiento a nuestro alcalde por su buen trabajo a lo largo de todos estos años. Por su cariño y por su cercanía con el pueblo. Hay pocos como él. Deberíamos sentirnos afortunados.

2 - El mensaje de los vigueses y viguesas me parece claro tras estos resultados: gracias por tu trabajo; confiamos en ti. Así al menos lo interpreto yo.

3 - Que se apoye más al deporte y que se siga luchando cada vez más fuerte en contra de la discriminación de la mujer.



Rosa Fontaíña - Coordinadora Rede de Mulleres





"Ten que seguir traballando polo benestar social"

1 - Son os resultados que se esperaban, xa que Abel Caballero e as enquisas xa dixeron que ían conseguir estas cifras. A oposición non foi moi visible e pouco se falou deles.

2 - A mensaxe da cidadanía parece ser que non é outro que siga igual traballando na mesma liña.

3 - Pídolle que siga traballando para o benestar social, que aínda hai moitas necesidades. Tamén no ámbito do traballo. Que todos e todas traballemos nese camiño. Pero tamén é preciso que haxa máis participación cidadá na cidade de Vigo.



Iván Suárez - Presidente Jóvenes Empresarios





"Ahora no puede acomodarse; debe seguir trabajando"

1 - Es un gobierno en la persona del alcalde con una mayoría absoluta y la aumenta. Es la apuesta de los ciudadanos por su trabajo. Ha hecho muchas cosas buenas.

2 - Le dicen que están contentos con su manera de hacer las cosas. Es un claro mensaje de apoyo. No puede confiarse. Debe seguir trabajando.

3 - Que no se acomode y que siga trabajando e impulsando cosas nuevas. Hay aspectos empresariales en que hay que poner en marcha. Vigo no tiene un plan a nivel industrial, hay escasez de suelo y hay que reducir la burocracia.



Lourdes Carballo - Decana Colegio de Abogados





"Vigo agradece que se preste atención a las pequeñas cosas"

1 - Vigo ha expresado de forma contundente su firme apoyo a Caballero, cuya gestión goza del respaldo de la inmensa mayoría.

2 - Los vigueses agradecen los cuidados y la atención que ha prestado el alcalde no solo a las grandes obras, sino a las pequeñas cosas. La ciudad es todo, y se hace en cada esquina, desde el callejón más angosto hasta la mayor de sus plazas.

3 - Su apoyo para que salga adelante la Ciudad de la Justicia, con los servicios necesarios para que resulte un espacio accesible, noble, cómodo y abierto a la ciudadanía.



Alberte GonÇalves - Secretario Comarcal CIG en Vigo





"Es positivo que el PP quedara barrido y que entre el nacionalismo"

1 - Es un resultado asombroso. Valoramos muy positivamente que quedara barrido el PP, que tanto daño hizo a la clase trabajadora. Es positiva la entrada del nacionalismo.

2 - La mayoría entiende que su trabajo fue positivo. Nosotros creemos que a parte de lo que se ve estéticamente, como sindicato echamos en falta más medidas sociales.

3n Una apuesta clara por las medidas sociales, no puede haber gente durmiendo en la calle, 60.000 personas en riesgo de exclusión. Debe fomentar la creación de industria. Vigo será industrial o no será.



Alfonso Agra - Actor





"La gente quiere hechos; las inversiones son encomiables"

1 - Claramente que la gente está muy contenta con la labor del alcalde y de todos los concejales. Está claro que la gente quiere hechos y en este sentido las inversiones son encomiables.

2 - Claramente que siga así. Que éste es el camino. Que siga haciendo parques, calles e invirtiendo en la ciudad.

3n El aspecto cultural no es un tema que precisamente sea el más potente de este gobierno. Son más "festeiros". Nunca está demás pedir que se mejore algo en el aspecto cultural, aunque en general estoy contento.



María Pérez - Presidenta Federación de Vecinos





"Gusta que Caballero sea cercano, pero debe aceptar las críticas"

1 - Es una victoria clara. Abel se ha pateado mucho la calle. Hizo una política de calle y es lo que la gente vio. Cosas que llaman la atención.

2 - Pienso que a la gente le gusta cuando se hacen actos, que sea una persona cercana y que esté ahí en todos los sitios. A los ciudadanos le gusta la cercanía.

3 - Le pido más partida para servicios sociales, un parque público de viviendas y empleo. Y que se atienda también a las parroquias igual que al centro. Que haya más participación vecinal y que acepte las críticas.



Antonio Davila - Pres. Colegio Arquitectos Vigo





"Queremos que se mantenga la labor de colaboración"

1 - Es un claro reflejo de la situación que se ha vivido estos últimos años.

2 - Es un mensaje continuista para que siga con la misma labor.

3 - Desde el punto de vista profesional, queremos continuar con la labor de colaboración que hemos tenido tanto con la Gerencia de Urbanismo como con la Alcaldía. Nos gustaría que el trabajo de hacer ciudad fuese más consensuado en algunos temas y que la colaboración con la Gerencia se continúe. Y que podamos colaborar más que hasta ahora que, de todas formas, no es poco.



María José Diéguez - Pdta. Comité Centro Área Sanitaria Vigo





"Que no se olvide de seguir apoyando a la sanidad pública"

1 - El resultado era lo esperado, no tenía duda de que iba a ser ese. Estaba segura.

2 - Primero que están contentos con Caballero, y creo que todas las gestiones en el plan municipal, como obras y servicios. La ciudadanía está muy contenta y encantada con el trabajo realizado.

3 - Que no se olvide de seguir apoyando a los sanitarios y a la sanidad pública. Y también recordarle que nos debe un parking en el hospital Álvaro Cunqueiro. Y que no cambie en el apoyo a la sainad viguesa.



Nicolás Pastoriza - Músico





"Se deben promover los pequeños proyectos culturales"

1 - Era algo previsible, nada nuevo. La gente ha hablado y contra eso no hay nada más que decir.

2 - Es un espaldarazo. Ampliamente a los vigueses le gusta este tipo de alcalde gozan de sus imitaciones y del personaje mediático. Lo pintoresco es un grado.

3 - Amo a esta ciudad más que a nada en este mundo, pero la vestiría de otra manera. No espero nada de ningún partido, ni de ninguna corporación. En cualquier caso, creo que lo que tienen que hacer es promover los pequeños proyectos culturales.



Ernesto Fontanes - Secretario General UGT en Vigo