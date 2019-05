Cs se vuelve a quedar fuera de la corporación y logra menos votos que en 2015

Ciudadanos se quedó muy lejos de los tres concejales que vaticinaba conseguir su candidato, Javier Alonso. Ni siquiera logró un edil y volvió a quedarse fuera de la corporación viguesa. Sus resultados fueron incluso peores que en 2015. En las elecciones de entonces lograron el 3,35% de los votos. Ayer, solo el 2,42%. Más de mil votos menos.

"No pudo ser, los resultados no han sido los esperados. No pudimos irrumpir con la fuerza que nos hubiese gustado pero agradezco a todo el equipo la dedicación de esta campaña. Seguiremos trabajando en el proyecto de Ciudadanos en Vigo", valoró el candidato naranja.