"Vigo tiene un potencial único en el área marina"

-El Campus del Mar cumple 9 años, ¿se han intensificado las colaboraciones?

-Es un elemento positivo y aunque hay colaboración yo creo que todavía es poca. Tenemos un potencial único que no estamos aprovechando. En 2013 organicé en Vigo un congreso internacional de inmunología y sentí orgullo de mi ciudad. Hay investigadores excelentes en el área marina tanto en la Universidad como en el Oceanográfico y aquí en el IIM.

-¿Ayudará la cercanía física una vez que se muden a la ETEA junto con la Universidad?

-Sí, evidentemente. Ojalá se haga pronto porque llevamos más de 15 años esperando. En Bouzas estamos muy a gusto, pero el edificio es muy antiguo y estamos limitados. Y la opción de cambiarnos a un lugar como la ETEA es fabulosa.

-El CSIC está liderado por la primera mujer presidenta en sus más de 80 años de vida. ¿Simple cuestión de tiempo o pervivencia de obstáculos?

-Quedan muchos todavía. Es un mundo de hombres y realmente cuesta. Yo soy madre de dos hijas, profesora de investigación y tengo una carrera muy buena con muchas publicaciones. Pero he sufrido machismo. He tenido que ver cómo promocionaban por delante de mí todos los hombres de mi área. Las posibilidades de acceder a esta carrera son las mismas, pero la mujer sufre más presión. En el grupo he visto a chicas que dejaban la ciencia para seguir a sus maridos o renunciaban a ir al extranjero. Y creo que esto no ha cambiado demasiado. Es importante que las jóvenes tengan modelos de científicas e ingenieras, que conozcan casos de éxito y no den un paso atrás.

-¿Usted lo ha sido para las investigadoras de su grupo?

-Yo he compaginado ser madre, lo soy antes que otra cosa, con una carrera. Pero te sientes mal por estar en el trabajo en vez de con tus hijos y también al revés. Es una sensación que probablemente tenemos todas las madres que trabajamos en esto.

-¿Percibe desconfianza hacia los científicos en la sociedad actual?

-No. Es una profesión valorada y la sociedad confía en la ciencia. Lo que pasa es que hoy en día hay tanta información que es fácil estar mal informado. Hay gente que se cree lo que lee en ForoCoches. Lo que dicen los antivacunas no está sostenido por investigaciones científicas y, mientras tanto, ponen en riesgo a todos los que están alrededor. Opiniones puede haber muchas, pero hay cosas contrastadas y soportadas por evidencias científicas y otras no. Ése es el criterio.