Muñoz: "Es una pena que los vigueses no hayan asistido a un debate entre PP y PSOE"

La candidata del PP a la Alcaldía de Vigo, Elena Muñoz, reclama a la ciudadanía que llene el próximo domingo las urnas de votos para su partido que, reivindicó, "es la única alternativa para frenar a alguien que quiere hacerse dueño de Vigo y reinar en esta ciudad".

En un acto electoral en el muelle de Marina Davila de Bouzas, la presidenta del PP vigués denunció además la "inauguración absolutamente ilegal" de la reforma de la Plaza América a la que acudió ayer Abel Caballero. "La ha acelerado mucho, ha habido muchos obreros concentrados en As Travesas, esos que han faltado estos años por las calles, para que pueda lucir una obra de fachada y escaparate, como todas las que se hacen en esta ciudad desde que es alcalde, para que le salga bonita la foto", lamentó Muñoz horas antes de que su partido confirmase que presentará una denuncia ante la junta electoral de zona por dicho acto.

Muñoz, además, criticó lo que considera un derroche de dinero público para esa obra. "Nos ha costado nada más y nada menos que dos millones de euros, habría que pensar en las necesidades que tenemos en Vigo y las de las parroquias rurales que bien les habría valido ese dinero que se ha invertido deprisa y corriendo", aseveró.

Parálisis

La candidata del PP vigués, que participó en un acto con mujeres militantes y simpatizantes del partido, afirmó que el "aluvión" de obras de los últimos meses se ha producido para ocultar la falta de actividad durante todo el mandato. "No se ha hecho absolutamente nada y lo que quiere es que los vigueses crean que ha habido un gobierno activo y que ha gobernado durante 365 días cada uno de los cuatro años y la realidad es que no se ha hecho absolutamente nada", aseveró haciendo referencia a las declaraciones de Caballero de que no ha tenido descanso ni vacaciones durante sus mandatos.

"Han sido cuatro años de mayoría absoluta de absolutismo y ahora de aparentar", insistió la candidata, que por la mañana acudió al barrio de La Doblada para intentar acercar su programa electoral al máximo número de vigueses posible. "Hablamos con todo el mundo durante esta campaña de puerta a puerta", dijo.

En este sentido, Muñoz arremetió contra Caballero por no haber participado en ninguno de los debates electorales con ella o con el resto de candidatos de los demás partidos. "Es una pena que los vigueses no hayan tenido la oportunidad de asistir y ver un debate entre las dos principales fuerzas políticas", reprochó la dirigente popular, que recordó que ella sí participó en todos a los que fue invitada, tanto por parte de los medios de comunicación como el organizado por la Federación de Vecinos Eduardo Chao (Favec). "Eso dice mucho del candidato socialista, de su carácter y su talante, absolutamente autoritario", censuró.

La dirigente popular no escatimó en críticas hacia Caballero y su "tan dañina" mayoría absoluta, tachándolo de autoritario. Al respecto, aseveró que "a lo que está acostumbrado es a subirse a ese pedestal del que no quiere bajarse" y por ello pidió "llenar" este domingo las urnas de votos para que el PP sea "el freno democrático" de Caballero.

Hoy en el cierre de la campaña electoral, la candidata del PP vigués estará acompañada por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a las 18:00 horas en un mitin en el Tinglado del Puerto al que también acudirá el presidente provincial, Alfonso Rueda.