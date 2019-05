Un verdadero explorador de los mares recala en Vigo

En la mañana de este miércoles atracó en Vigo el megacrucero de Royal Caribbean Explorer of the Seas, en. Según información de Bergé Marítima, a bordo conducía una numerosa expedición de 3.395 pasajeros de mayoría británica,El Explorer of the Seas, en el que viajan. Mañana coincidirán Costa Favolosa y Sun Princess, éste último por primera vez, y conduciendo cerca de dos mil pasajeros japonenses que están realizando un crucero alrededor del mundo.