Rubén Pérez: "La autocomplacencia en la que se mueve el Concello es peligrosa"

Rubén Pérez afronta sus segundas elecciones municipales como candidato de Marea de Vigo con un objetivo claro: convertirse en la segunda fuerza política con más representación en el Concello.

-Al inicio de campaña comentaba que el objetivo de Marea de Vigo era dar el sorpasso al PP. ¿Lo sigue manteniendo?

-Sí. Lo que queremos es fidelizar ese voto que se expresó a Unidas Podemos en las elecciones generales visualizando bien en campaña que Marea de Vigo crece y suma el espacio de Unidas Podemos, Anova y Equo. Por lo que estamos viendo en las últimas encuestas la cosa va bien y con la visita de Pablo Iglesias mañana [por hoy] vamos a ser capaces de posicionar ese electorado en ese mismo espectro de voto.

-Los candidatos de BNG y Ciudadanos opinan que la oposición estos últimos años, con Marea y PP, fue estéril...

-Quiero recordar que quien engordó a Caballero, quien le está permitiendo utilizar de forma caciquil la Diputación de Pontevedra, es el BNG. El Bloque no está autorizado para dar lecciones de oposición en el Concello, entre otras cosas porque fue expulsado del gobierno por el electorado tras una gestión absolutamente nefasta. Además Vigo tiene en la memoria lo que significó la oposición anterior, incluso pactando presupuestos infames que le dieron a Caballero el oxígeno con el que llegó a los 17 concejales. Respecto a Ciudadanos, lo que tienen que saber es en qué ciudad están. Si su primera propuesta es crear un gran parque de ocio en Vigo, que sepa que se va a encontrar a los comerciantes que están sufriendo cierres en cadena.

-¿Cómo es su relación con el alcalde?

-Respetuosa, porque creo que hago una oposición bastante respetuosa. En alguna ocasión tiene un tono un poco más desagradable y con algunas prácticas de ignorarnos en el pleno, pero supongo que eso forma parte del juego político.

-¿Suelen hablar?

-No.

-¿Cuál es el principal problema que cree que tiene Vigo?

-Sigo pensando que tenemos un problema crónico de pobreza y exclusión social. Es evidente. Y otro aspecto clave es recuperar la ciudad crítica que siempre tuvimos. En Vigo existía una crítica permanente que permitía mejorar las acciones de gobierno. Creemos que esa autocomplacencia en la que se mueve el Concello es peligrosa.

-¿Cuándo estará Marea en disposición de poder gobernar Vigo?

-Nosotros no tenemos muy claro si vamos a estar en la oposición. En un caso de pérdida de gobierno, lo que vamos a ser es condicionantes. Creemos que el escenario está muy abierto con ese nivel de indecisión que hay en muchos electores.

-¿Con qué partidos podrían entablar conversaciones?

-Con el BNG. Y con el PSOE siempre y cuando se hagan determinadas políticas sociales. De todas formas nunca estaríamos en un gobierno que presidiese Abel Caballero. Eso lo tenemos rotundamente claro.

-¿Qué sería lo primero que haría Marea si gobernase?

-Revisar todos y cada uno de los convenios firmados por el Concello. Creemos que hay que cambiarlos por un concurso público de libre concurrencia. Y también llevaríamos a cabo la auditoría de todas y cada una de las concesionarias municipales, sobre todo las de transporte y agua. Sabemos que no se hacen auditorías para saber si se están cumpliendo los pliegos de las concesiones.

-Marea fue el único grupo que votó en contra de la ordenación urbanística provisional. ¿Por qué?

-Porque es la enésima improvisación del urbanismo en la ciudad. Siempre defendimos que el Plan General del 2008 era ilegal. Un PXOM promovido por el BNG y que condicionó incluso una moción de censura para tumbar a Ventura Pérez Mariño. Fue el gran condicionante. Siempre nos dicen que parece que estamos con el PP. Pero nosotros no fuimos quienes le entregamos a Corina Porro la Alcaldía.

-La semana pasada se hundía otra parte del paseo de As Avenidas. ¿Quién cree que tiene que arreglar la zona?

-El plan de usos del Puerto, independientemente que está anulado por sentencia judicial, delimita justo esa parte como aprovechamiento náutico-deportivo. Y eso es competencia portuaria. Lo que tiene que ver con la zona colapsada es responsabilidad del Puerto de Vigo claramente.

-Siempre afirma que el rural y los barrios están abandonados. ¿Cuál sería el que necesitaría una mayor mejora por parte del Concello?

-O Calvario es uno de los barrios con renta más baja de toda España. Si hay que abrir más centros de día. más guarderías, empecemos por el barrio de O Calvario. Y luego tenemos que ver dónde hay mayor dispersión de población para adecuar las inversiones. Eso no se hace en Vigo. Por ejemplo, con todos los respetos, no entiendo que Beade, que tiene una población mayor muy amplia, no tenga aceras. La disparidad de inversión en el centro con los barrios está generando un efecto llamada al centro de Vigo, sobre todo desde las luces de Navidad. Esto condiciona que determinadas zonas de la ciudad acaben despobladas y prácticamente sin actividad económica. El gobierno actual tiene abandonados los barrios y las parroquias. Hay un agravio comparativo con el centro.

-Una previsión electoral de cara al domingo.

-Sigo pensando que el PSOE 17 concejales, nosotros cinco, PP cuatro y BNG uno. A nosotros nos gustarían que entraran más partidos políticos. Porque estoy radicalmente en contra de una ley electoral que obliga en los municipios a tener un 5% y que en 2011 dejó fuera de la corporación a Izquierda Unida y en 2015 al BNG.

-¿Notan el apoyo de los vigueses en los actos de campaña?

-En 2015 no nos conocía nadie, y ahora nos paran mucho por la calle y nos envían muchas aportaciones a nuestro programa. Nos conoce más gente y valoran que vayamos a las parroquias y a las asociaciones de vecinos. Y cualquier vecino podía acercarse a nosotros y transmitirnos sus cuestiones.