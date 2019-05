Caballero: "Todo el Casco Vello tendrá aparcamientos gratuitos"

La recuperación del Casco Vello estará incompleta hasta que cada uno de sus residentes y futuros habitantes del barrio puedan contar con una plaza de aparcamiento, señaló ayer Abel Caballero, que se comprometió por lo tanto a dotar a cada vecino de una plaza. Para ello, contabiliza las 900 que se crearán en la reforma del Barrio del Cura pero también, a corto plazo, cuenta con lograr espacios para residentes en los aparcamientos que Zona Franca de Vigo tiene en el centro comercial A Laxe, el robotizado a escasos metros de éste, en Montero Ríos, y el del Berbés. "También el de Urzáiz, puntualmente", indicó.

"De forma inmediata el aparcamiento de Laxe abrirá por las noches y pondrá a disposición de los usuarios abonos de 24 horas", avanzó el regidor vigués, que añadió que en el paquete de medidas para resolver los problemas de aparcamiento del Casco Vello se incluirá también otra iniciativa para que la zona azul en superficie de Cánovas del Castillo sea solo para residentes.

Cuando se abra el de la Puerta del Sol la "inmensa mayoría" de espacios estarán reservadas para ellos y otra de las iniciativas será dotar de más plazas para vecinos del Casco Vello el subterráneo de la Praza do Rei. "Y no descarto en la reforma que vamos a hacer de la plaza hacer una o dos plantas más para ponerlas a disposición del Casco Vello", manifestó Caballero, que no quiso precisar el número concreto porque antes de ello, apuntó, habrá que estudiar cuáles son las necesidades concretas en este ámbito.

La promesa de más aparcamientos no se limitó al barrio histórico y Caballero citó también el nuevo recinto con cerca de 80 plazas abierto ayer mismo en los terrenos de la antigua fábrica de Álvarez, en Cabral. "Todas gratis, como las 450 del hospital Álvaro Cunqueiro y quiero hacer otro pero la Xunta no me vende el suelo", recordó el regidor vigués.

La escasez de espacio para los vehículos en Bouzas se resolverá con un aparcamiento bajo la Pérgola de Jenaro de la Fuente de una o dos plantas que podría ir acompañado de otro bajo la zona del mercadillo dominical "si el Puerto cede la zona". En Teis se programan nuevas plazas en el entorno del mercado, Coutadas y en la zona que conecta Julián Estévez con la parte alta mientras que en la Florida se habilitará "un número muy importante" de espacios para coches en la zona interior entre Fragoso y Florida.

El parking de la Avenida de Castelao cederá asimismo espacio a residentes de Coia "a precios muy asequibles".