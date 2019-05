Xabier Pérez Igrexas: "O escenario electoral está máis aberto do que parece"

Xabier Pérez Igrexas é optimista de cara a cita electoral do próximo domingo. Está confiado en que o BNG "vai entrar cunha forza determinante" na corporación municipal despois de catro anos ausente.

-Que sería o primeiro que faría o BNG se consegue entrar no Concello?

-O regreso do BNG vai ser fundamental para acabar con este modelo de xestión política excluínte. Queremos regresar para afrontar os problemas reais da cidade: a necesaria mellora do transporte urbano, máis escolas públicas, atender todos os barrios e parroquias... Imos poñer enriba da mesa todos os problemas da cidade pero contribuíndo con solucións. É o que necesita a cidade e que se botou de menos nestes catro anos: houbo un goberno que non gobernou e unha oposición que non foi capaz de despregar unha alternativa. Temos que poñer en valor que Vigo é moito máis que Abel Caballero.

-Cal é o principal problema que habería que solucionar?

-A situación de emerxencia social, nunha cidade con 61.000 persoas en risco de pobreza, máis de 22.000 persoas en desemprego... É evidente que hai que despregar unha política social efectiva. En Vigo hai máis de 600 persoas sen fogar mentres o albergue só ten 38 camas. Hai dous desfiuzamentos á semana sen alternativa habitacional.

-Cal sería a súa proposta en materia de vivenda?

-O primeiro, que ten que haber un parque municipal de vivenda social. En Vigo hai 18.500 vivendas baleiras. O problema é que a maioría está nas mans de bancos privados, da propia Sareb, de fondos "buitres" e algunhas axencias inmobiliarias. Entendemos que o Concello debe conveniar con esas entidades o dereito de uso desas vivendas.

-Como valora o papel da oposición nestes catro anos?

-A maioría absoluta sentou fatal a esta cidade, pero tamén foi unha oportunidade para poñer a proba ás forzas da oposición. Do PP probablemente ninguén esperaba nada, pero no caso da Marea de Vigo xerou unhas importantes expectativas e boa parte do seu electorado viu esas expectativas frustradas. Frente a un goberno que non goberna, as forzas da oposición non foron quen de propoñer alternativas en positivo. Nun dos últimos debates electorais, vimos a falta de propostas. Un Partido Popular que cada vez que abre a boca Abel Caballero suma cen votos. Esa falta de propostas por parte da oposición explica que a maioría absoluta do PSOE está máis cimentada nos deméritos do contrario que nos méritos propios.

-Comentaba nas últimas semanas que percibía unha maior simpatía cara o BNG na cidade. En que o nota?

-A única forza política opositora ao actual goberno municipal que está en ascenso é o BNG, mentres outras retroceden. Hoxe vemos como persoas que hai catro anos optaron por outras forzas volven mirar cara o BNG. Persoas que nunca nos votaron, agora miran cara nós por termos un proxecto e propostas en positivo. E algo que me ilusiona é ver que moita mocidade que vai a votar por primeira vez, vai apostar polo BNG. Estamos nun momento completamente diferente ao de hai catro anos.

-Unha previsión electoral de cara ao próximo domingo.

-O escenario está máis aberto do que parece. Estou seguro de que o BNG imos voltar estar no Concello, e estou confiado de que imos regresar cunha forza determinante, que non vou estar só. O máis desexable é que non haxa unha maioría absoluta.