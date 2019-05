Cíes aborda este año la extensión de la energía solar a todas sus edificaciones

El proyecto Tutatis ideado por la Autoridad Portuaria de Vigo para conseguir la plena autosuficiencia energética en Cíes apoyándose en el uso de renovables incorporará a la isla de Ons. La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, y el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ratificaron ayer el total respaldo del gobierno autonómico a una iniciativa que con dos millones de euros de partida se marca el reto de situar ambos archipiélagos con un funcionamiento inocuo para el aire y el mar, cercano a las 0 emisiones, en el plazo de 2020.

Como avanzó este periódico, el "Tutatis nZE (near Zero Emisions)" cobra ahora un nuevo impulso después de año y medio analizando la demanda de electricidad mediante dispositivos colocados en viviendas y negocios de Cíes. Gracias a estas mediaciones se concluyó que solo con la extensión de paneles solares por las cubiertas de todas las edificaciones no bastaría para cubrir las necesidades de abastecimiento. De ahí la decisión, como avanzó ayer el presidente del Puerto, Enrique López Veiga, de que la implantación de las renovables en Cíes, aunque el protagonismo recaiga en la solar, se vaya a complementar con la geotérmica y la undimotriz. "Lo que queda descartada, a petición del Parque Nacional, es la eólica por su impacto, y lo respetamos", añadió.

La primera de las cuatro fases de desarrollo del Tutatis -"todo un reto tecnológico", como así lo definió la conselleira Vázquez- se visualizará en breve. Consistirá en la canalización del cableado para conectar el conjunto de construcciones públicas y privadas existentes en la isla, y estas a su vez con el recinto que actuará como centro de distribución y almacenaje de un Smart Grid (red eléctrica inteligente). Este es el paso previo a la extensión de los paneles solares cuya instalación se prevé ya este año.

Tanto la maquinaria de este centro repartidor de la energía como los generadores eléctricos que ahora consumen gasolina o gasóleo pasarán a abastecerse con Gas Natural Licuado (GNL). Este es el combustible que también se proponen para los buques de las rutas regulares a las islas aprovechando una renovación de flota que en el acto de ayer se sitúa antes de finales de 2021. Con la misma finalidad de reducir emisiones de CO2, los pocos vehículos que conforman el parque móvil en ambas islas pasarán a sustituirse por eléctricos.

Para ejemplificar la viabilidad del "Tutatis", Vázquez se refirió a la isla griega de Tilos que con un proyecto similar logró la autosuficiencia energética, "y sus habitantes ya no sufren cortes de electricidad". Rueda cerró el acto señalando que la reducción de emisiones de CO2 era uno de los objetivos prioritarios de la Xunta. "Desde la década de los 90, Galicia es la tercera comunidad de España que más las ha disminuido", recalcó.