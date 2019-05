"La atención en casa necesita más dedicación, falta personal"

"Los domicilios nos gustan mucho porque ves al paciente en su medio, lo que dice mucho y es muy enriquecedor", explica la doctora Rosa Rodríguez. Y con el estudio, se dieron cuenta de que "necesita más dedicación": la mitad no habían sido visitados en medio año. Pero están tan "sobrecargados" en las consultas de los centros de salud que no tienen tiempo. "Estamos viendo a muchos fuera de horario porque la mente no nos permite dejarlos", asegura. Necesitan más personal, el principal problema detrás de la situación que padece Primaria y por la que mañana y pasado está convocada una huelga. Hoy comienzan las protestas, a las 21.30 horas, con una vigilia ante el PAC del Xeral.