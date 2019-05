La Feira do Pan se abre con "Empanadas no Ring"

A dos semanas de la celebración de la IV Feira do Pan do Porriño se ha puesto en marcha ya la programación con la apertura de inscripciones para el concurso "Empanadas no Ring" que en su segunda edición presenta como novedad la posibilidad de participar cualquier persona interesada, formando un equipo de mínimo dos. Los participantes tendrán den plazo hasta el jueves día 30 para anotarse, de manera gratuita, enviando un correo electrónico a comunicacion@acipor.es o llamando al número de teléfono 693407755.

El certamen se desarrollará el sábado, día 1 de junio, a partir de las 19.00 horas, habiendo tres fases, valoración inicial, semifinal y final. El jurado valorará tres aspectos: la forma (4 puntos), el sabor (incluyéndose aquí la masa y el relleno, otros 4 puntos) y la historia y tradición (2 puntos). El único requisito de la empanada a presentar en concurso es que tiene que estar elaborada con masa de pan de trigo.