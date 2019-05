Cuando el arte llega a todos

Niños, adultos, ancianos de Vigo y de la mayoría de municipios de su entorno celebraron el Día Internacional del Museo visitando el MARCO, el Verbum, el Liste y el resto de galerías de la ciudad para disfrutar de visitas guiadas y múltiples actividades gratuitas que se celebraron desde la mañana hasta prácticamente el final del día.

El buen tiempo que se vivió ayer en Vigo desde primera hora de la mañana no evitó que centenares de personas acudiesen a los museos de la ciudad con motivo del Día Internacional del Museo. El MARCO, el Verbum o el Liste celebraron actividades especiales a lo largo de toda la jornada para públicos de todas las edades.

En el MARCO, por ejemplo, a las exposiciones que actualmente se exhiben en sus salas (el ciclo Metrópolis de Álvaro de la Vega y la colección de Telefónica Destacados), organizó una serie de iniciativas que tuvieron muy buena acogida. Una de las más destacadas fueron las Regueifas, un desafío oral en verso protagonizado por Alba María y Mani Braga que giró en torno a las imágenes históricas del edificio del MARCO, con fotografías de Manuel G. Vicente de poco antes de comenzar el proyecto de remodelación.

"Es una gozada que se hagan este tipo de actividades y además en gallego. Suelo venir siempre este día porque sé que suelen hacer cosas especiales y este año incluso han superado las expectativas", comentaba Carolina, una apasionada del arte.

El público más joven tuvo un lugar preferente en este Día Internacional del Museo, con talleres infantiles en los que, a partir de la idea del juego de mesa y con la ayuda de la mímica y el sonido, los más pequeños aprendieron a "mejorar su capacidad de expresión y a perder el miedo a trabajar en público", según María José Martínez, una de las educadoras del MARCO que organizó esta actividad.

Ayer, además, el historiador Xurxo Martínez ofreció una narración en vivo y en paralelo de la película Rescatada: 68 anos agardando a memoria filmada, un documento rodado en 1951 y 1952 que incluye grabaciones históricas realizadas por el intelectual galleguista Antón Beiras a modo de un "contra Nodo" destinado a la cultura gallega en el exilio.

A los museos vigueses vinieron ayer personas procedentes de la mayoría de municipios del entorno de la ciudad olívica. Como Cristina Gallo y Manuel Pérez, matrimonio de Moaña que aprovecharon para disfrutar de la exposición Destacados, con obras de Picasso, Gris, Magritte, Delvaux, Chillida o Tapiés, entre otros, o la de Álvaro de la Vega. "Estas colecciones son impresionantes. En Vigo tenemos una red de museos increíble y que no la tienen otras ciudades", apuntaba Carmen Medina.

La jornada estuvo marcada por una amplia representación de público de avanzada edad. Muchas de estas personas son algunas de las que más disfrutaron del día. Como Rosalía Montoto, una viguesa de 81 años que no se quiso perder las exposiciones y las actividades. "Me recorro todas los museos que puedo. Los de Vigo, los de Santiago, los de Pontevedra... Cuando fui a París no me quedó ninguno sin ver", recuerda Montoto. "No soy nada entendida en arte y no me entero de mucho, pero me ayuda a relajarme", apunta.

El lema elegido este año para el Día Internacional del Museo, Los museos como ejes culturales: el futuro de la tradición, habla del presente y de cómo las pinacotecas y las exposiciones preservan a lo largo del tiempo sus misiones principales y se transforman para acercarse a todo tipo de personas, creando tradiciones que tendrán nuevos significados para las generaciones futuras.