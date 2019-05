El soul de Clarence Bekker y Aurora & The Betrayers maridarán el Vigo SeaFest

Gastronomía del mar, música, deportes náuticos, talleres para toda la familia y muchas más actividades. Con este cartel se presenta este 2019 el Vigo SeaFest en su tercera edición. El festival que se celebra en el entorno del Náutico y de Montero Ríos ha confirmado en las últimas horas los cabeza de cartel de su programa musical. Clarence Bekker Band y Aurora & The Betrayers serán los encargados de poner los ritmos de soul, jazz y rock durante el evento.



El en otro tiempo artista callejero Clarence Bekker tocará el sábado 6 de julio junto a su banda. La formación que encabeza este músico nacido en Surimán y nacionalidado holandés es una referencia en los principales de Europa de soul y jazz. Por otro lado, Aurora & The Betrayers actuarán el domingo 7 de julio. La banda española, formada en 2013, ha publicado tres discos en los que han evolucionados desde el soul a la psicodelia, pasando por el rock.



Junto a estos dos cabezas de cartel, el festival Vigo SeaFest, que se desarrollará entre el jueves 4 y el domingo 7 de julio, ha anunciado a The Secret Investments, Le Suite Band, The Swinging Flamingos, Antonio Lizana, DJ Fernando Collazo, DJ Ino y DJ Panko.





¡Aí está nuestra 1° Gran confirmación Musical! #ClarenceBekkerBand vuelven a Vigo SeaFest e prometen hacer la fiesta!



¿Y tú, vas a perder el mayor Festival del Mar de toda Europa?

