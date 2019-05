El Sergas promete licitar este mes el centro de salud de Bouzas tras adaptarlo a normas de Patrimonio

La Consellería de Sanidade presentó el proyecto del futuro centro de salud de Bouzas a los vecinos el pasado mes de enero. Anunció que se licitaría en marzo y que los profesionales sanitarios empezarían a pasar consulta en sus instalaciones el próximo año. Sin embargo, sostiene que los técnicos del Servicio Galego de Saúde (Sergas) han detectado aspectos de la actuación que no se ajustan a los requisitos exigidos por Patrimonio de la Xunta y han solicitado modificaciones al arquitecto. El departamento autonómico asegura que el documento definitivo estará listo este mes de mayo y que, "tan pronto lo entregue", se sacará a licitación.

El Sergas presentó hace 8 meses la solicitud de licencia municipal para la obra, acompañada de un proyecto básico sin el aval de Patrimonio, por lo que el Concello de Vigo tuvo que esperar la llegada de esta autorización para tramitar el permiso. Finalmente, lo firmó el 9 de enero. Sin embargo, mientras el Sergas no presente el proyecto de ejecución en las oficinas de Praza do Rei, no podrá ser efectivo.

El centro de salud que el Sergas plantea para la villa de Bouzas contará con 743 metros cuadrados construidos -628 de superficie útil-, repartidos en dos plantas. En ellas se distribuyen tres consultas de Medicina de Familia y otras tres de Enfermería, además de una sala polivalente. Con estas dependencias, la cobertura que ofrezca a la población se podrá ampliar hasta un máximo de seis cupos de pacientes adultos. Sanidade lo presentó como un centro con una capacidad estimada de hasta 10.000 usuarios, lo que arrojaría una media de 1.666 tarjetas sanitarias adscritas por facultativo.

Tal y como ya había anunciado a los vecinos antes de elaborar el nuevo proyecto, la Xunta renuncia a que el ambulatorio tenga servicio de Pediatría, como sí incluía en el presentado en 2010. El conselleiro Jesús Vázquez Almuiña explicó que tendrá a Navia como centro referencia para esta atención porque en él "se hizo un desarrollo muy importante y concentra una población infantil muy grande". Con los problemas para encontrar pediatras con los que cubrir bajas y vacantes, la Administración apuesta por la concentración de profesionales. También prescindió del espacio destinado a un profesional de trabajo social.

El presupuesto baja desde los 2,5 millones de euros que se consignaron en los presupuestos autonómicos del año 2009 a los 1,3 millones de euros que señala ahora la Consellería. Esta reducción a la mitad responde a un descenso de su superficie en la misma medida. Contará con 743 metros cuadrados construidos -628 de superficie útil- frente a los 1.484 metros cuadrados -1.258 útiles- del anterior proyecto. El plan funcional -el documento en el que se recogen las necesidad de la zona y los servicios con los que cubrirlas- de hace ocho años requería la ocupación de la totalidad de la parcela, cedida por el Concello para este servicio hace más de diez años. Pero era incompatible con el Plan Especial de reforma Interior de la Villa y Patrimonio lo rechazó.

Con el nuevo proyecto, el centro de salud pasa de tener cuatro a dos plantas y deja un hueco libre en la parcela a modo de patio entre dos edificaciones. Según la documentación del proyecto básico presentada ante el Concello, no queda casi nada de lo que allí había construido, por lo que el arquitecto considera que no es posible conservar, reparar o reconstruir nada y apuesta por derribar los muros existentes y construir ex novo en su totalidad.