| "Na rúa e no traballo, en galego todo o ano" ou "Non renunciamos á nosa lingua" foron algúns das consignas que a plataforma cidadán Queremos galego! coreu onte nas rúas de Vigo. Coa súa movilización quixeron lembrar a importancia que os servizos municipais, as empresas concesionarias ou a formación do funcionariado seguen a ter para a defensa da lingua en todas as comarcas.