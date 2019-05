El Puerto advierte al Concello de que irá a los tribunales si no repara As Avenidas

Zona hundida del paseo de As Avenidas, incluida en el convenio "Abrir Vigo al Mar" de 1992. // José Lores

El Puerto ha dado 30 días de plazo al Concello para que proceda a la reparación de "todos los desperfectos" del paseo de As Avenidas o de lo contrario interpondrá un recurso contencioso administrativo. Lo anunció ayer el presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique López Veiga, que esgrime un informe de la Abogacía del Estado que -asegura- determina "con claridad y rotundidad" que el mantenimiento de toda la zona compete solo al Ayuntamiento y que no se puede hacer "ninguna diferenciación" entre la parte superior y la estructura del muelle. A mayores, y aprovechando que este año la nueva Ley de Contratación Pública obliga a revisar todos los convenios, el Puerto plantea a Concello y Zona Franca la extinción de los acuerdos del proyecto "Abrir Vigo al Mar" y hacerse cargo del "mantenimiento íntegro" de As Avenidas, con lo que dejaría de reintegrar al Consorcio que pilota Regades entre 300.000 y 400.000 euros anuales por las obras financiadas hace más de veinte años.

López Veiga reconoce que este convenio ha sido un "error" muy "oneroso" para el Puerto y que además arroja una "falsa imagen" a la opinión pública de que ha sido Zona Franca la que ha sufragado todos los gastos de la humanización de "Abrir Vigo al Mar". Según el acuerdo de 1992, recordó, la inversión sí corrió a cargo del Consorcio, pero el Puerto -que además puso los terrenos- ya ha devuelto algo más de 7 de los 10 millones que se inyectaron en las obras, lo que supone un desembolso anual para Praza da Estrela de entre 300.000 y 400.000 euros. Al Concello le compete, apuntó López Veiga, el mantenimiento de toda la zona, sin importar si se trata de la estructura sobre la que se construyó el paseo entablonado que se vino abajo durante un concierto en O Marisquiño el pasado agosto -y que sufrió un nuevo desplome esta semana- o la parte más superficial, y se escuda en un informe de Asesoría Jurídica de Pontevedra de la Abogacía del Estado.

El presidente del Puerto aseguró que el pasado 8 de mayo remitió este informe y sus conclusiones al Concello y que, ante el nulo efecto de las notificaciones anteriores instando al Ayuntamiento a cumplir con su cometido de mantenimiento en As Avenidas, ha dado 30 días de plazo para que repare "todos los desperfectos que hay en la zona", incluido el "paseo de madera", o de lo contrario interpondrá un recurso contencioso administrativo para zanjar "definitivamente este incumplimiento". López Veiga va más allá y asegura que obrará de igual manera con el paseo de Bouzas.

El responsable portuario explicó que ha roto su silencio autoimpuesto tras el accidente en señal de respeto por el proceso judicial en marcha debido a las últimas declaraciones del alcalde, en las que insinuaba que el presidente de la Xunta le había ordenado no hacer arreglo alguno en la zona siniestrada. López Veiga lo niega. A mayores, apuntó que aprovechando la revisión de los convenios públicos que permite la nueva Ley de Contratación Pública este año propondrá tanto al Concello como a la Zona Franca liquidar "Abrir Vigo al Mar" -con lo que dejaría de pagar los 3 millones que aún debe reintegrar al Consorcio; el convenio es por 50 años- y hacerse cargo del mantenimiento íntegro de la zona, "cosa que con total seguridad haríamos con más rapidez y eficacia que el Concello y acabaría con este absurdo reparto de atribuciones, sobre todo cuando hay una parte que rehúsa hacerse cargo de las obligaciones a las que obliga el convenio".

Respuesta municipal

Desde el Concello, el concejal de Seguridad Ciudadana, Carlos López Font, aseguró que con sus declaraciones López Veiga ha cometido "su mayor error" y que Feijóo le obliga a "decir estas cosas que nada tienen que ver con la realidad". "El muelle hundido es responsabilidad y competencia del Puerto, lo sabe todo el mundo, se lo dijo la jueza a través de un oficio, el Plan de Usos, el BOE, un perito imparcial y el sentido común", anotó Font, que se mostró "sorprendido" de que el presidente del Puerto hable de respeto judicial.

El edil afirmó que si fuese responsable ya hubiese arreglado el paseo, sobre todo tras el segundo desplome de esta semana, y recordó que el deterioro de la zona se debe en su mayoría a los transportes especiales que entran en el muelle de comercio. También cargó contra el "uso político" del paseo de Bouzas y el ataque a Zona Franca, la única institución que hizo una propuesta "razonable y generosa" para resolver la situación, en alusión al proyecto de construir un gran aparcamiento bajo Montero Ríos unido a la rehumanización de todo el entorno.

Sobre esto, López Veiga explicó que ya en febrero trasladó por carta al Consorcio su negativa al proyecto ya que la ley no permite otorgar una concesión administrativa a una entidad pública cuando puede concurrir la iniciativa privada.