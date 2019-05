El Puerto propone extinguir el convenio de Abrir Vigo al Mar y asumir el mantenimiento de As Avenidas

El Puerto ha roto el silencio que había mantenido en estos últimos meses sobre la crisis abierta tras el accidente de O Marisquiño aludiendo a su respeto por el proceso judicial y anuncia que propondrá a Concello y Zona Franca extinguir el convenio del proyecto de "Abrir Vigo al Mar" para asumir en solitario el "mantenimiento íntegro de la zona". "Ha sido un error", afirma su presidente, Enrique López Veiga, que insiste en que el convenio ha sido "oneroso" para las cuentas de la Autoridad Portuaria y que, a su juicio y el de la Abogacía del Estado, no hay dudas de que ese mantenimiento corresponde al Concello, sin distinción entre lo que es la estructura del muelle y la parte más superficial.

O Marisquiño | Así está el paseo de As Avenidas de tras el nuevo derrumbe. // Marta Clavero

En una nota, el Puerto asegura que el pasado 8 de mayo requirió al Concello que repusiese "inmediatamente" todos los desperfectos que hay en la zona de As Avenidas y que, puesto que las notificaciones anteriores no habían tenido efecto, ha dado un plazo de 30 días para que realice las reparaciones pertinentes o, de lo contrario, interpondrá un recurso contencioso administrativo para zanjar lo que considera un "incumplimiento". También avanza que no renovará el convenio relativo al paseo de Bouzas que está en un "estado lamentable".

Sobre el convenio "Abrir Vigo al Mar", que considera un "error" para el Puerto, asegura que se ha difundido la imagen falsa de que toda la inversión de la humanización recayó en la Zona Franca, olvidándose de que la Autoridad Portuaria ya ha reintegrado algo más de 7 millones de los 10 que inyectó el Consorcio, de los que más de 3 millones son de amortización y el resto, resultado de unos "intereses elevadísimos". Y anota que cada año el Puerto paga a Zona Franca entre 300.000 y 400.000 euros por el convenio.

A lo que no hace referencia el Puerto en su nota es a que la mayoría de los desperfectos en el paseo de As Avenidas son debido al paso de grandes transportes pesados con destino a los muelles.

Por otra parte, López Veiga recuerda que ha rechazado conceder una concesión administrativa a Zona Franca para construir un parking en el entorno porque así lo prohíbe la normativa vigente, como avanzó FARO.