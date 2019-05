Candidatos, pero también seriéfilos

Los candidatos a la Alcaldía de Vigo no son ajenos al bum de las series de televisión. Cinco de los seis destinan buena parte de su tiempo libre, especialmente cuando llegan a casa por las noches, a sentarse en el sofá y enchufarse a Netflix o HBO. Todos salvo el alcalde, Abel Caballero. "No veo ninguna, me gustaría pero no tengo tiempo", explica el regidor. Ese poco tiempo que pasa delante del televisor, lo destina a ver noticias, sobre todo el canal 24 horas, y también el fútbol.

El resto de cabezas de lista tienen unos gustos de lo más variados. Aunque coinciden en ver algunas de las producciones más de moda de los últimos años. Elena Muñoz, del PP, y Rubén Pérez, de Marea de Vigo, son fieles a Juego de Tronos y están siguiendo su última temporada expectantes ante quién acabará sentándose en el trono de hierro. Javier Alonso, de Ciudadanos, reconoce que la empezó hace tiempo pero la dejó porque no le terminó de "enganchar".

Otra de las series más seguidas por los políticos vigueses es The Bing Bang Theory. "Es la típica que surge siempre cuando te pones a hacer zapping", apunta el candidato de Vox, Sergio Maus. También la ve Xabier Pérez, del BNG, que sigue las aventuras de Sheldon Cooper sobre todo "para desestresarme".

Más allá de esas dos, los candidatos que pelean por llegar a la Alcaldía de Vigo tienen unos gustos muy diferentes, casi tanto como los partidos y las ideas que representan. Elena Muñoz, por ejemplo, es fan de dramas históricos como Reign (sobre la Reina de Escocia), sobre producciones judiciales como Suits, comedias como Friends o una de las series más longevas de la historia de la televisión, sobre el mundo de la medicina: Anatomía de Grey. Las suele ver en familia y utiliza las plataformas de streaming más conocidas: HBO y Netflix, donde las visiona en versión original con subtítulos en castellano.

Rubén Pérez, más allá de Juego de Tronos, se aleja de los productos televisivos más conocidos. Una de las que ha visto recientemente es Derry Girls, una comedia con el característico humor británico. Una de sus series favoritas, además, es Band of Brothers ( Hermanos de sangre), una miniserie producida por Steven Spielberg en 2001 sobre el Desembarco de Normandía o Fringe, una creación de ciencia ficción sobre universos paralelos. Reconoce no obstante que debido a sus hijas, cuando llega a casa, muchas veces no puede elegir. "Prima la dictadura de Clan", el canal de televisión de programación infantil.

Por otro lado, Rubén Pérez tiene una "cooperativa" con sus amigos: utilizan el clásico método de que cada uno paga una plataforma (Netflix, HBO, Amazon Prime) y luego pasa la contraseña al resto. Una forma de ahorro que les permite disfrutar de prácticamente todo el contenido audiovisual que hay en Internet.

El candidato nacionalista Xabier Pérez, por su parte, es aficionado a las series de temática política. House of cards, El Ala Oeste de la Casa Blanca o Madam Secretary son algunas de sus favoritas. Ahora mismo está siguiendo The Good Fight, el spin-off del multipremiado drama judicial The Good Wife. Utiliza como plataforma de visionado Amazon Prime y también tiene televisión por cable. Es el único que suele ver estas producciones dobladas al castellano en lugar de en versión original.

Ninguna de las citadas hasta ahora coincide con los gustos de Javier Alonso, de Ciudadanos. Abonado a Netflix y HBO, reconoce que le falta tiempo para ver series. Ahora mismo, no obstante, está visionando Fórmula 1: La emoción de un Grand Prix, un documental de una temporada sobre los entresijos de ese deporte. "Me gusta porque soy un apasionado de la fórmula 1 y te cuenta cómo funciona un equipo por dentro, aprendes sobre la rivalidad, sobre cómo gestionarla...", explica Alonso. También le apasiona la ciencia ficción, género al que está enganchado ahora mismo con American Gods. Sin embargo, si se tiene que quedar con su favorita, esa es McMafia, una serie protagonizada por gángsters ambientada en la Rusia actual.

Sergio Maus, de Vox, también es un seriéfilo. Suscriptor de Netflix, apuesta por ver la ya mencionada The Big Bang Theory o la producción historica Vikings en versión original con subtítulos en castellano "para reforzar el inglés".