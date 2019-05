El Puerto reforzará la seguridad en el tramo vallado de As Avenidas tras el nuevo desplome

El Puerto reforzará todo el vallado que circunda el ámbito del paseo de As Avenidas desde el desprendimiento hace casi un año durante el festival de O Marisquiño. Adoptará esta medida por el nuevo hundimiento registrado en la tarde de este martes de una parte del entablado que ya estaba acotado, pero nada más. El presidente Enrique López Veiga reiteró ayer que salvo orden directa de la jueza no arreglará la maltrecha superficie al considerar, enfatizó, que "el mantenimiento tanto de la parte de arriba como de la de abajo corresponde al Concello". En cambio para el regidor, Abel Caballero, hace tiempo que la magistrada se pronunció a ese respecto: "El Puerto tiene el mandato de una juez diciéndole que asegure y que haga firme la seguridad de toda esa zona incluyendo la eventualidad de hacerla enteramente nueva".

Para la Autoridad Portuaria, el hundimiento de este último tramo de paseo, de unos tres metros cuadrados, ha supuesto una auténtica sorpresa. Aunque el perito judicial advertía de este riesgo en su informe debido al mal estado de la estructura por lo que recomendaba evitar actividades sobre esta superficie, el presidente asegura que tanto este técnico como los peritos contratados por Praza da Estrela no le habían alertado de la posibilidad de que se produjesen nuevos desplomes incluso sin soportar ninguna clase de peso.

Aun así, al presidente toma el episodio del martes como un aviso. En consecuencia encargó ayer posibles opciones para impedir "totalmente" el paso al ámbito acotado en la actualidad con vallas y verja. "Es preferible reforzar el cierre, no vaya a ser que se cuelen insensatos", aduce. A esto se limitará su reacción al recalcar ayer, frente a las voces encabezadas por el alcalde que le instan a reparar este ámbito, "que sigo mantenimiento que no hay diferencia entre la parte de arriba y la de abajo del paseo: corresponde al Concello". López Veiga se aferra a lo que según él "está muy claro" en el convenio urbanístico Abrir Vigo al Mar, y salvo que reciba instrucción directa de la jueza, el arreglo debería asumirlo a su juicio el consistorio.

Caballero, por su parte, interpreta que la juez que instruye la causa del accidente ocurrido el pasado agosto ya se pronunció en ese sentido, no solo instando al Puerto a reforzar a la seguridad sino también a "rehacerla íntegramente". Como no podría ser de otra forma al interpretar el regidor que "este nuevo hundimiento se produce en una zona entregada por la jueza al Puerto, propiedad del Puerto, responsabilidad del Puerto y competencia exclusiva del Puerto". Basándose en esta consideración insta a López Veiga a "tomarse muy en serio lo que está pasando en esta zona; muy en serio".

El alcalde urgió al dirigente portuario a "actuar, no puede quedarse quieto". Caballero no entiende a qué espera López Veiga "cuando hay una juez que pone la zona a disposición del Puerto, y un perito que dice por qué se hundió". " No podemos seguir más tiempo así: es responsabilidad del Puerto y lo tiene que asumir el Puerto".