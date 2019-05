El PP promete una Ciudad del Deporte con una piscina olímpica y una zona residencial

La candidata del PP a la Alcaldía, Elena Muñoz, defendió ayer la necesidad de apoyar el deporte vigués con "criterios objetivos y transparentes" y prometió una "Ciudad del Deporte a la altura de Vigo". Se trata de uno de los grandes proyectos prometidos por el Partido Popular y, según explicó Muñoz, "dará servicio a todos los vigueses". La portavoz del PP detalló que el complejo incluiría una zona residencial para clubes de Vigo y un área recreativa en un entorno natural. Contaría con un gran pabellón con capacidad para 9.000 espectadores, un palacio de los deportes con velódromo y rocódromo, un palacio de hielo, cuatro campos de fútbol o "la piscina olímpica que la principal ciudad de Galicia sigue sin tener".

Además, la candidata popular urgió la elaboración de un plan director de instalaciones deportivas que ponga en valor las infraestructuras y permita que "las utilicen nuestros clubes de forma gratuita". También apuesta por dotar a las parroquias de la ciudad que lo necesiten de pabellones: "Tienen tanto derecho como el resto de vecinos".

Subvenciones a entidades

En un acto sectorial con representantes del deporte vigués, en el que estuvo acompañada por José Ramón Lete, la cabeza de lista del PP tachó de "intolerable" que las subvenciones a entidades deportivas dependan, "como sucede hoy en día en Vigo, de intereses políticos del alcalde o el concejal, que determinan el momento en el que se les da o no la cuantía".

"No puede ser, me niego a aceptar un Vigo así", resaltó Muñoz. La candidata también alertó de que las entidades y los clubes no pueden estar esperando meses para saber el dinero del que van a disponer. "Las ayudas tienen que ser con criterios objetivos, por supuesto. Pero además deben concederse en los tres primeros meses del año y cuando se aprueba el presupuesto ya tienen que saber la cuantía. También simplificaremos los trámites burocráticos. Es lo mínimo para unas entidades que realizan un trabajo extraordinario para fomentar el deporte en Vigo entre miles de niños y jóvenes", incidió Muñoz.

En este sentido, apostó por apoyar a todos los clubes deportivos de Vigo algo que pasa, "en primer lugar, por fomentar el deporte". "Antes éramos un referente y teníamos muchos equipos en las máximas categorías", recordó.