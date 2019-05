Muñoz reclama a Caballero un "cara a cara" en un debate directo para hablar de Vigo

La candidata del PP a la Alcaldía de Vigo, Elena Muñoz, ha vuelto a pedir al alcalde un "cara a cara", un "debate directo" para confrontar sus dos proyectos para la ciudad de Vigo.

No es la primera vez que Muñoz reclama un debate con Caballero y hasta ahora sus peticiones siempre han sido ignoradas. "Estoy acostumbrada a que no me conteste en los plenos, a que cuando hablo ni me mire a la cara y siga con el móvil o el periódico, y que me desprecie en todos los actos negándome incluso el saludo. Tengo que decir que me parece un comportamiento absolutamente machista", dijo la candidata, que ha lamentado el "desprecio" y el "ninguneo" del alcalde vigués.

Al respecto, remarcó que ella ya ha acudido a dos debates en los que no estaba el candidato socialista y subraya que los vigueses "tienen derecho" a ver uno en el que los representantes de las dos principales fuerzas políticas de la ciudad confronten sus modelos para la ciudad, que "son diametralmente distintos y dos formas diferentes de entender Vigo".

"Lleva cuatro años en ese pedestal menospreciando a esta candidata, menospreciándome a mí en particular", afirmó Muñoz, que ha atribuido ese comportamiento al hecho de ser una mujer. "Ya estoy cansada de esos desprecios y esos comportamientos de hombres que se piensan que las mujeres no están a su altura, esa ya no es la época en la que vivimos. Estamos en el siglo XXI", remarcó.