Feijóo reivindica la "utilidad" del PP en Vigo para que tenga "futuro"

El presidente de la Xunta y del PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha reivindicado este martes la "utilidad" de su partido en Vigo, que ha atribuido al reflote de los sectores de la automoción o el naval, sin los cuales, ha dicho, la ciudad solo sería "una caricatura de sí misma".

En un acto sectorial sobre pesca, junto a los candidatos al Parlamento Europeo Dolors Montserrat y Francisco Millán Mon, y a la alcaldía de Vigo, Elena Muñoz, Feijóo ha asegurado que la ciudad olívica "no vive de padrenuestros laicos", en alusión al alcalde socialista, Abel Caballero.

"Alguien tendrá que ocuparse en Vigo de los temas importantes", más allá de "las caricaturas, que están bien para ir tirando", y ese alguien es y ha sido, según Feijóo, el PP en las distintas administraciones.

En lo que respecta a la Xunta, ha reivindicado sus negociaciones con la dirección de PSA para el lanzamiento de nuevos modelos en la fábrica de Balaídos; en México por los contratos de Pemex y en Bruselas, junto con País Vasco y los sindicatos, por el expediente del tax-lease a la industria naval española.

Mientras que en Vigo, ha afirmado con ironía, se tomó una decisión "de enorme eficacia", nombrar al entonces comisario Joaquín Almunia persona non grata, pues el caso, ha aseverado, es "meterse con alguien, aunque sea de los nuestros, y asunto resuelto".

Feijóo ha continuado con sus ataques a Abel Caballero al afirmar que "se podrá insultar a la gente" o "subirse a los escenarios", pero "sin el naval o la automoción, Vigo sería una caricatura de sí misma".

En clave europea, el presidente de la Xunta y líder de los populares gallegos ha afirmado que "a Bruselas no se va con eslóganes ni con chascarrillos" sino "con argumentos y datos", y ha añadido que al final, la cuestión se resume en que "se sabe o no se sabe, se está o no se está".

Feijóo ha garantizado que la exministra de Sanidad y cabeza de lista del PP en las europeas, Dolors Montserrat, y el gallego Francisco Millán Mon tendrán entre sus prioridades en cuanto tomen posesión la igualdad en la exigencia de requisitos en el punto de inspección fronteriza (PIF) de Vigo y en el de Leixoes (Portugal).

Montserrat, que se ha referido a Feijóo como "el faro de Galicia" y también "de muchos", y se ha presentado ante los empresarios de la pesca y del complejo mar industria como futura eurodiputada "gallega", ha enfatizado la importancia de confiar en políticos y equipos "con experiencia y capacidad de gestión".

La exministra de Sanidad, que también se ha referido al asunto del PIF de Vigo y ha acusado al Gobierno socialista de "meter en el cajón" el protocolo acordado con el puerto olívico, ha proclamado que es el PP el que "mejor ha defendido" al sector pesquero "en España y en Europa".

Ha abundado en que el grupo popular europeo es "el guardián" de los intereses de este sector y el que ha puesto a España "en el puente de mando de Europa".

Montserrat, que se ha arrancado con unas breves palabras en gallego y ha expresado su orgullo por la riqueza lingüística de España, ha proclamado que "Galicia es el vaticano del mar y de la pesca, y Vigo, su capilla sixtina".