Elena Muñoz: "¿Dónde está la ciudad llena de grúas que nos prometieron?

La candidata del PP a la Alcaldía, Elena Muñoz, se comprometió ayer a "desatascar" el urbanismo de la ciudad, "paralizado desde hace veinte años". "Todas las grandes zonas de España afrontan al menos el desarrollo de una zona urbanística al año. Aquí no, aquí estamos paralizados. ¿Dónde está la ciudad llena de grúas que algunos nos prometieron?", se preguntó la presidenta del PP vigués.

Por ello, propone medidas urbanísticas como eliminar la mayoría de los PERIS y las áreas de reparto "que tienen atrapados a miles de vigueses" transformándolos, aseveró, en "actuaciones de suelo con licencia directa".

Muñoz se ofrece asimismo a elaborar un nuevo PXOM y habilitarlo en la próxima legislatura y critica las "promesas incumplidas" del actual gobierno local. "Se nos dijo que íbamos a tener PXOM en tiempo récord, pero a este gobierno y a este candidato no le interesa un nuevo Plan General", subrayó.

Además de simplificar el modelo actual de la ciudad y elaborar el nuevo PXOM, la candidata popular también propone la puesta en marcha de una oficina municipal de suelo que permita la cooperación público-privada para desatascar el urbanismo vigués.

Al respecto, recordó que fue la intervención del Gobierno autonómico la que ha permitido "desbloquear parte del suelo urbano". "Lo hizo la Xunta", recalcó Muñoz, que ha augurado que "Vigo no tendrá Plan General mientras que Caballero sea alcalde". "Para que las cosas comiencen a cambiar en Vigo es necesario un PP fuerte. Si no, seguiremos gobernados por un régimen en el que prima el amiguismo y al que no le importan los problemas de verdad", subrayó.