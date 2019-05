Case 1.700 alumnos marchan na Correlingua

Arredor de 1.700 alumnos de 21 centros de educación infantil, primaria e secundaria de Vigo, Mo, Tui, As Neves e Gondomar participaron esta mañá na cidade na carreira Correlingua, que promociona o uso da lingua galega. A marcha percorre doce localidades galega baixo o lema "O galego é a fórmula".

Uns 1.400 nenos partiron as 11 horas da Praza do Rei e chegaron unha hora despois ao Parque de Castrelos, onde esperaban o máis pequenos. Alí se deu lectura ao manifesto gañador e actuou Cuarta Xusta, un dos grupos gañadores do Cantalingua.