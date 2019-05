Una avería obliga a cancelar dos vuelos entre Vigo y Sevilla y afecta a casi 200 pasajeros

Decenas de viajeros que volaban ayer de Vigo a Sevilla y de Sevilla a Vigo con la aerolínea Air Nostrum sufrieron las consecuencias de un problema técnico en la nave que debía haberlos transportado. De hecho, aunque la compañía logró reubicar a buena parte del pasaje en otros aviones e incluso por carretera en autobuses, otros no tuvieron tanta suerte y tuvieron que quedarse a dormir en la capital andaluza hasta hoy, para cuando, según fuentes de la compañía aérea, se les garantizó un vuelo de regreso.

El avión llegó a Peinador sin problemas desde Valencia. Luego, a las 10.45 horas debía despegar hacia Sevilla. En la terminal olívica esperaban 88 viajeros. Pero la compañía les informó que debía cancelar el vuelo por "problemas técnicos". Según fuentes oficiales de Air Nostrum, estos viajeros fueron reubicados hacia Madrid en aviones que salieron más tarde. Sin embargo, desde Barajas no pudieron tomar otro avión hacia su destino. Ni siquiera un AVE, sino que fueron trasladados hasta Sevilla por carretera en un viaje que se demora más de cinco horas.

Al cancelarse este avión por avería, Air Nostrum no pudo tampoco traer hacia Vigo a los 93 viajeros que esperaban en Sevilla. "Ya cuando íbamos a facturar nos dijeron que el avión estaba cancelado. Solo a las cuatro primeras personas las reubicaron en un Sevilla-Madrid-Vigo. A nosotros, que íbamos después, nos mandaron por Barcelona y no llegamos hasta las nueve de la noche. Con el resto desconocemos qué hicieron", lamentaba Rolando Sánchez, que viajaba de vuelta a la ciudad olívica junto a otras tres personas. "Nos ofrecieron también un vuelo hacia A Coruña, pero allí nos teníamos que buscar nosotros la vida para llegar a Vigo. No me parece normal. La mayoría de viajeros íbamos a presentar una reclamación", criticaba nada más aterrizar en Barcelona.

Según fuentes oficiales de la aerolínea, a los 93 viajeros que esperaban en Sevilla se les ofreció viajar de vuelta a Vigo vía Madrid. Pero no a todos. "A los restantes se les ofreció hotel y vuelo mañana [por hoy]", aseguran. Esta situación obligó a decenas de viajeros a quedarse en la capital hispalense a dormir.

Afectó también al vuelo de París

Este problema afectó también a los viajeros del resto de vuelos del día de Air Nostrum, ya que el mismo avión cubre todas las rutas. La aerolínea tuvo que enviar un avión vacío desde Madrid para no verse obligada a suprimir también el de París y el de Valencia. El avión hacia la capital francesa desde Vigo, por ejemplo, salió con dos horas de retraso.