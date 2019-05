La mayor causa de A Pedra, abocada a ir a juicio por falta de acuerdo entre las partes

Las dos causas judiciales principales que derivaron de la macrorrerada en el mercado de A Pedra en 2014 podrían tener una resolución diferente. Mientras los 42 comerciantes que el 19 de enero del año pasado se sentaron en el banquillo de los acusados por delitos contra la propiedad industrial o faltas lograron alcanzar un acuerdo entre la Fiscalía y acusaciones particulares -evitando así el ingreso en prisión de unos y la absolución o penas mínimas para otros-, los 49 procesados en el otro procedimiento que todavía queda por juzgar afrontarían una vista oral al no llegar a una conformidad entre las partes.

Y es que el juzgado de lo Penal 1 Vigo, encargado de enjuiciar el caso, dio como plazo hasta el 1 de marzo al medio centenar de investigados para llevar a cabo negociaciones con el Ministerio Fiscal. A día de hoy, tanto fuentes judiciales como letradas, confirmaron que por el momento no se ha llegado a dicho acuerdo y todo apuntaría a que este no llegará a producirse ya que todavía no hay una propuesta en firme. Al no llegar a una conformidad, el caso se resolvería en la sala de vistas. El órgano busca ya una fecha disponible debido a la magnitud de implicados, si bien todavía no hubo una comunicación oficial a las partes.

Fuentes consultadas explican que "hace tres o cuatro meses" estaba fijada una reunión con el Ministerio Fiscal pero ésta se suspendió. Desde aquellas, la negociación ha estado prácticamente paralizada. La clave pasaría por llegar a un cuerdo con las marcas sobre las cantidades que reclaman en concepto de responsabilidad civil.

Operación Cuarzo

El procedimiento judicial derivado de la mayor redada realizada en A Pedra hace casi cuatro años, más conocida como la Operación Cuarzo, supuso el cierre del mercado; situación que persiste hasta la actualidad. La fiscal acusa a 44 de los 49 comerciantes contra los que se formuló auto de apertura de juicio. Para la mayoría pide penas que oscilan entre los 4 meses y los dos años y medio de cárcel por presunta venta de ropa y otra mercancía falsificada. Para algunos solo solicita multa o localización permanente. De cara a un previsible juicio, la sala de vistas de Penal 1 se quedaría pequeña y todo apunta a que habría que buscar otra alternativa.

Fue el caso del primero de estos macrojuicios. En concreto, ante la imposibilidad de emplear la habitual sala penal, se decantó por trasladar la vista a la sala de la Audiencia viguesa.