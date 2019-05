O Marisquiño estrena una aplicación para afrontar emergencias y controlar el recinto

Fractura en el paseo de As Avenidas tras el suceso del pasado verano. // R. Grobas

El festival O Marisquiño estrenará en su edición de 2019 una aplicación móvil para afrontar situaciones de emergencia y conocer el estado real del recinto. Se trata de la app "Misit Life" , concebida para grandes eventos en espacios de gran dimensión, una herramienta de comunicación bidireccional entre el centro de control del recinto y el usuario que permitirá intercambiar información entre ambos según la necesidad del usuario.

La implementación de 'Misit Life' en el Marisquiño dotará al festival de un sistema de gestión de emergencias pionero en España, al aplicar "avanzadas tecnologías de geolocalización y en la gestión de crisis" inciden los organizadores. Esta implantación se produce cuando se cumplen casi nueve meses del derrumbe de uno de los paseos de madera de As Avenidas durante el último de los conciertos del festival del deporte urbano.

El objetivo de esta app es una gestión más eficaz ante situaciones de emergencia, al mejorar los tiempos de reacción, disminuir la sensación de descontrol y aumentar la seguridad de los usuarios y de la propia instalación. La aplicación permitirá recibir alarmas en tiempo real desde el centro de control y guiará a los usuarios a su salida de emergencia más cercana e instrucciones de comportamiento para evitar situaciones de pánico, o la situación de los diferentes cuerpos y servicios de seguridad. La app no solo favorecerá o reforzará la seguridad sino también la movilidad de las decenas de miles de participantes y visitantes ya que le ayudará a encontrar la mejor zona por la que moverse, cómo dirigirse a un emplazamiento, qué zonas cuentan con mayor colapso o movimiento de gente, etc.

El usuario que se descargue la aplicación, que va integrada a la propia de O Marisquiño, podrá observar un fiel reflejo del plano del recinto y su distribución: baños, puntos de comida, información y precios de la carta, entre otros. "Uno de los mayores problemas que nos podemos encontrar a la hora de gestionar una situación de emergencia es la falta de canales de comunicación directos con los afectados y por ende la falta de información actualizada de los asistentes. Esta ausencia de información puede llevar al usuario a tomar malas decisiones, como evacuar por vías no seguras o no seguir los pasos correctos ante una emergencia por desconocimiento. Por eso es decisivo contar con un canal de comunicación instantáneo y seguro", explicó la organización del festival que se celebra del 9 al 11 de agosto en As Avenidas.