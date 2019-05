El juzgado no considera grupo criminal a los "Chukis" y solo les imputa delitos de lesiones

La primera gran operación contra el pandillismo en el provincia desarticulada por la Guardia Civil hace cuatro años en Vigo pierde fuelle al no quedar atribuido su pertenencia a grupo criminal. Así lo recoge el Juzgado de Instrucción 5 en el auto que transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado y ordena seguir la causa contra un total de 19 investigados pero solo por delitos de lesiones y cinco de lesiones leves y archiva la causa respecto de otros ocho, ya que ningún testigo los reconoció en el lugar. Además, archiva la causa respecto a otro implicado porque ha sido autorizada su expulsión de España.

Los "Chukis" estaban conformados por un amplio número de jóvenes liderados supuestamente por dos chicos sudamericanos -que continúan como investigados en la presente causa- que, por su proceder, vestimenta, simbología de tatuajes y sus antecedentes buscaban actuar el típico modo de actuar de las bandas latinas. Su ámbito de actuación se desarrollaba entre Nigrán y Baiona, más concretamente A Ramallosa. Efectivos del Instituto Armado sostenían que en la parroquia nigranense habían encontrado su reductor sonde intimidar, sembrar el miedo y de paso cometer pequeños robos a golpe de agresiones en grupo.

Uno de estos episodios tuvo lugar en la madrugada del 26 septiembre de 2015, cuando una veintena de jóvenes "puestos de común acuerdo con ánimo de menoscabar la integridad física" agredieron a cinco personas además de romper la ventanilla a un coche. Los lesionados recibieron contusiones en la cara y algunos perdieron varios dientes o sufrieron dolores en la mandíbula.

La magistrada armó su investigación en base al contenido de los atestados elaborados por la Guardia Civil de Baiona-Nigrán, y si bien si contempla que estos episodios violentos puedan ser constitutivos de sendos delitos de lesiones, su argumentación no se extrapola al ilícito de grupo u organización criminal. La titular de la sala de Instrucción 5 de Vigo sostiene que la actuación de los investigados "no supera la mera coincidencia episódica de sus intervenciones en algunas agresiones", alegando además que no todos los investigados coinciden en los mismos hechos. Y va más allá. La jueza apunta que once de los 27 investigados "solo se pone de relieve su posible participación en uno de los hechos". Así, en el auto de este pasado 7 de mayo, la magistrada no considera que se cumplan todos los requisitos exigidos para que estas conductas violentas sean constitutivas de grupo criminal o grupo familiar; procediendo a decretar el archivo de las actuaciones por este delito con respecto a todos los investigados.

Esta no es la única causa en la que están implicados estos jóvenes. Los numerosos altercados protagonizados por estos jóvenes ya provocaron que se celebrasen juicios contra varios de ellos, que derivaron prácticamente todos ellos en sentencias condenatorias: una de ellas fue por golpear en una sola noche a seis jóvenes en Nigrán. Otras resoluciones contra estos pandilleros fueron por una paliza a un joven en Churruca (Vigo) para robarle o una agresión a botellazos y con puños americanos en Panxón en un San Juan. Un "chuki" también fue condenado por intentar robar en un bazar chino.