Nolito tiene morriña de las Rías Baixas

"Non é unha illa. É un sentimento". Así acompañó el exdelantero del Celta Nolito su última imagen subida en la red social Instagram, en la que el actual futbolista del Sevilla muestra un atardecer con la isla de Ons al fondo. Los comentarios de los aficionados del club olívico no se han hecho esperar. La mayoría de ellos, con un mensaje claro: "Vuelve".



El jugador gaditano militó en el conjunto de Balaídos de 2013 a 2016. Con la zamarra celeste, disputó un total de 100 partidos -83 de titular- y marcó 39 goles en tres temporadas en primera división, datos que, en sus dos últimos años, le sirvieron para recibir la llamada de la selección española.



Durante su estancia en Galicia, logró crear fuertes amistades en Bueu, lugar al que ha llamado en numerosas ocasiones su "segunda casa". "Estoy encantado y los amigos que tengo aquí son como mi familia", destacó el día en el que protagonizó el pregón del pregón inaugural de la Festa do Polbo de Bueu de 2015 ante la presencia de cientos de personas.