El cantante británico de música pop Rick Astley, que alcanzó su mayor éxito a finales de los años 80, estará en el auditorio de Castrelos el próximo 26 de julio. Así lo ha anunciado esta mañana el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, quien lo ha definido como un "icono mundial de los años 80" que "sigue en activo". Traerá la nostalgia a Vigo con sus clásicos, como Never Gonna Give You Up, además de presentar su último álbum: 'Beautiful Life'.

"El año pasado publicó disco y ha compartido escenario con Rihanna, Justin Bieber o Noel Gallagher; es la primera vez que actúa en Galicia", recordó el regidor olívico antes de avanzar que todavía restan por anunciar conciertos y que uno de ellos será el que reúna a más de 100.000 personas en Castrelos.

Rick Astley es la sexta confirmación para los conciertos de Castrelos de 2019. El escenario vigués ya tiene confirmadas las actuaciones de Tom Jones, el Tigre de Gales, que estará en la ciudad olívica el 23 de julio. Lauryn Hill -el 17 de julio-, y Roger Hodgson -el 29 de julio- también recalarán con sus giras en la urbe gallega, así como Fangoria -el 24 de julio, anunciada ayer- y Jared Leto y su banda 30 Seconds to Mars, que deleitarán al público vigués el 1 de agosto.