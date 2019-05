¿Dónde están las crías de pato que vivían en Navia?

La vida de un pato en Vigo no es tan placentera como algunos puedan pensar. Si hace poco menos de 24 horas los vecinos de la calle Rosalía de Castro acudían al rescate de una familia de ánades en la rotonda cibernética, ahora son varios los vecinos de Navia que denuncian la desaparición de las diez crías de una 'mamá pato' que vive en el parque infantil del barrio.

"De diez patos que había la noche del lunes, ahora solo queda uno", explica a este periódico Juan Armada, residente en el barrio de Navia y que apunta a la posibilidad de que las gaviotas estén detrás de la desaparición. "Personalmente no vi como cogieron a los patos, pero había un montón de gaviotas por allí cerca. No se me ocurre otro animal, excepto el hombre, que pueda llevarse a los patos", dice.

Las diez crías de pato que han desaparecido en Navia // FARO

Precisamente, uno de las crías de los patos rescatados en la ciberrotonda de Rosalía de Castro, acababa en el pico de una gaviota. Ataque que precipitó la intervención de los vecinos y que ocho crías pudiesen vivir un día más.

Según el último informe realizado por la concesionaria Agronerga -publicado en 2017- que encargó la Concejalía de Medio Ambiente, el plan de control activado en 2010 logró reducir la colonia de gaviotas en Vigo en solo ocho años, "contenida" en la zona portuaria. El control de nidos evitó el nacimiento de 3.700 ejemplares.