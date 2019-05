Ferrín reivindica as Letras Galegas como unha festa "puramente nacional"

A Universidade de Vigo conmemorou onte o Día das Letras Galegas que se celebra o vindeiro 17 de maio coa entrega dos seus premios literarios nunha gala na que compartiron protagonismo cos galardonados o académico Xosé Luis Méndez Ferrín e o grupo de indie galego Berlai, calificado como "realmente brillante" polo escritor.

Celebrada no teatro Vidal Bolaño, a gala "A lingua é/e o futuro" fixo tamén unha lembranza de Antón Fraguas, o protagonista deste ano.

De Fraguas, do orixe da celebración no ano 1963, da súa evolución e do seu futuro versou a conferencia de Méndez Ferrín, quen resaltou que o 17 de maio "é unha verdadeira festa nacional e puramente nacional posto que o Día da Patria hai que compartilo con Santiago Apóstol, o patrón da Caballería ou a Batalla de Clavijo". "O Día das Letras Galegas non fixo nada máis dende que se creou que crecer e transformarse, incorporar á música, as novas tecnoloxías, ao ensino e aos rapaces con actividades como o Correlingua", destacou o escritor, que lembrou que é unha "obra viguesa que se debe a (Manuel) Gómez Román e Francisco Fernandez del Riego".

"O futuro do Día das Letras Galegas, do mesmo xeito que o da nosa lingua e a nosa cultura é un territorio sen descubrir pero fai falla unha colonización do noso futuro", instou Ferrín, que lembrou que as Letras Galegas contribuiu a "conquistas" como que o galego sexa lingua oficial e que se empregue no Parlamento e nos concellos.