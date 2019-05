Cuatro años de prisión para Bautista y dos para su hija por apropiarse de 1,1 millones de euros

Una vista que zanjó la responsabilidad penal pero dejó abierta y bajo negociación la indemnización millonaria que reclaman la Fiscalía y las acusaciones particulares. Rafael Marcial Bautista y su hija María aceptaron penas de cuatro y dos años de prisión respectivamente por haberse apropiado de 1.140.113 euros que pertenecían a cerca de 80 comunidades de vecinos de cuya gestión se encargaron durante años los acusados a través de la entidad Bautista Administradores Vigo S.L. Así mismo, deberán de hacer frente a una multa de 3.060 euros. La vista señalada ayer en la Sección Quinta de la Audiencia se saldó con un acuerdo de conformidad entre las partes, acuerdo que solo afectó a la parte penal, ya que la vía civil continúa abierta.

A este respecto, un letrado portavoz de las acusaciones particulares que representan a las comunidades perjudicadas, el abogado Guillermo Presa, aseguró que "habrá que hacer una averiguación patrimonial para comprobar si tienen algún tipo de propiedad o bien con el que poder responder". Y es que la Fiscalía informó favorablemente a la suspensión de la pena de cárcel para María Bautista en caso de ser insolvente, ya que no rebasa los dos años de prisión.

Ambos acusados reconocieron unos hechos que se remontan a 2008, si bien no fue hasta 2013 cuando se inició la investigación judicial. Padre e hija se encargaban de la gestión de un importante número de comunidades de propietarios de edificios de Vigo, principalmente en relación con los ingresos por arrendamientos y gastos por consumos e impuestos derivados de los mismos. Tal y como se recogía en el escrito fiscal, ambos habrían desviado desde la cuenta única que gestionaba los ingresos o gastos de las comunidades a sus propias cuentas, emitiendo recibos duplicados, librando talones contra dichas cuentas o realizando traspasos o transferencias desde las mismas "que bien no se correspondían con deuda alguna" o bien no se destinaban a pagar cuantías que sí debían estos colectivos. Así, Rafael y María Bautista se apropiaron de casi 20.000 euros de una vecindad de Couto San Honorato destinados al pago de un ascensor u otros 10.000 de un bloque de viviendas de Gran Vía destinado a la calefacción.