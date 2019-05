Un hombre atraca un banco en el centro de Vigo y se da a la fuga

Un atraco en la sucursal de Caixa Xeral en Policarpo Sanz ha desplegado un gran dispositivo de policía para localizar al asaltante. Según fuentes de la Policía Nacional, el atraco se produjo a las en torno a las 12:00h de este mediodía cuando un hombre delgado con apariencia de drogodependiente accedió a la oficina bancaria y amenazó a la cajera con que tenía una pistola, aunque no llegó a exhibirla. La mujer le entregó el dinero y el atracador huyó a la carrera con el botín. Según apunta desde la entidad bancaria, el ladrón se habría llevado una cantidad pequeña de dinero, si bien no se puede precisar con exactitud al no haberse realizado el arqueo de caja.

Hasta el lugar se trasladaron varias patrullas de la Policía Nacional y el helicóptero del cuerpo que sobrevuela la zona. Además la UIP montaron controles en los alrededores. En este momento, trabajan para atrapar al atracador todos los indicativos disponibles.