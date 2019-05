Marisol Montenegro: "Necesitamos estar presentes en más lugares, no solo en los paritorios"

Hoy es el Día Internacional de la Matrona y la vicepresidenta del Colegio de Enfermería de Pontevedra, que a su vez es matrona y que ejerce en el Hospital do Salnés, la viguesa Marisol Montenegro, de 41 años, reclama un mayor papel para estas profesionales sanitarias, que se les valore como se merecen y que no se juzgue a las mujeres que decidan parir a sus hijos al calor del hogar en lugar de en un hospital.

-Las matronas reclaman mayores competencias más allá de la asistencia en el parto. ¿En qué otros aspectos podrían ser útiles?

-Podemos actuar desde el momento que se inicia la vida reproductora de la mujer y hasta el final de la misma. Pero para poder hacerlo necesitamos estar presentes en más lugares que no sean únicamente los paritorios. El Sergas sin embargo no entiende esto y nos sigue manteniendo exclusivamente en el parto. Y por eso hay compañeras que han optado por otros lugares para trabajar, tanto en España como en otros países. Por eso hay déficit de matronas. Nuestra labor está asociada a la vida reproductiva de la mujer, que se inicia en la pubertad. Ahí estamos para ayudar en cuanto a educación sanitaria y sexual. Y lógicamente, en el parto, pero también en la asistencia postparto, en el apoyo a la lactancia materna, que es una protección no solo para el bebé, sino también para la familia. También en temas de salud sexual para prevenir el cáncer de útero, por ejemplo, y el apoyo a las mujeres durante la menopausia.

-¿Creen que el resto de profesionales sanitarios infravaloran su papel?

-Está costando que se nos valore con todo lo que podemos ofrecer.

-¿Por qué hay tan pocos matrones?

-Porque la relación con el nacimiento y con la propia madre siempre se ha caracterizado más por el apoyo entre mujer y mujer. Es un ámbito en el que hay mucha sensibilidad y es un momento muy íntimo para las mujeres, y parece que pocos hombres se quieren meter ahí. Los que sí están son hombres muy sensibles y bien valorados por la madre.

-¿Se sigue solicitando mucho parir en casa?

-Hay que tener en cuenta que es una práctica que se circunscribe solo al ámbito privado, podría haber más demanda de la que realmente hay si la sanidad pública lo contemplara. Es una alternativa que se puede ofrecer y las interesadas demandan o bien hacerlo en su casa o en el ámbito hospitalario tener un parto lo más similar posible a la intimidad del hogar. Pero la intimidad que se tiene en casa nunca se va a poder igualar en un hospital. El problema de centros sanitarios es que la tendencia es a medicalizar e intervenir más.

-¿Son cien por cien seguros los partos en casa asistidos por matronas?

-Hay múltiples evidencias científicas que han demostrado que son seguros, estudios que reflejan que son una práctica recomendada. No tiene asociados mayores riesgos que los que se pueden tener en ámbitos hospitalarios. La seguridad al cien por cien nunca la vamos a poder tener, tampoco en los hospitales.

-En diciembre fallecía un feto durante un parto en casa sin asistencia. Hubo ginecólogos que comentaron que se deberían regular estas prácticas. ¿Cómo vivió toda aquella polémica?

-Un acto concreto es algo que se tiene que valorar en su justa medida. Pero poder sacar de ahí la conclusión que todos los partos en casa van a tener riesgos es aventurarse demasiado. Incluso la ministra de Sanidad tachó recientemente el dar a luz en el hogar como una moda y lo ponía en el mismo saco que a los antivacunas. Hay que tener un poco de rigor a la hora de hablar de estas cosas. Realmente creo que lo que sucedió en ese caso concreto fue algo puntual y en unas circunstancias que no conocemos totalmente.