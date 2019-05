Los hosteleros plantean que el Puerto ceda al Concello el paseo de As Avenidas para su arreglo

Turistas pasean por el entorno del paseo desplomado en As Avenidas, vallado por seguridad. // R. Grobas

Los hosteleros y comerciantes del Náutico están perdiendo la paciencia. Han pasado ya casi nueve meses desde el accidente durante el festival de O Marisquiño y el paseo de madera que se vino abajo sigue sin arreglarse y ofreciendo una imagen "deplorable" a los turistas. No hay visos de que ninguna administración se haga cargo del arreglo a corto plazo. La gota que ha colmado el vaso para los empresarios es el anuncio de la Autoridad Portuaria de que mantendrá cerrado el paseo en verano, durante la celebración de O Marisquiño y el Vigo SeaFest. El Puerto instará a los promotores de los festivales a disimular o adornar la zona para que los miles de visitantes y participantes de estos eventos veraniegos no se queden con la imagen de tablas destrozadas y basura acumulada.

"Esta es una parte fundamental de la ciudad, somos la cara turística de Vigo. Cuando vienen cruceristas es lo que primero ven. ¿Cómo es posible que después de tanto tiempo no se haya hecho absolutamente nada? Esta situación nos perjudica muchísimo, por imagen y porque los eventos que aquí se celebran se tienen que dimensionar de otra manera, como extenderse hasta la Praza da Estrela", lamenta el presidente de la asociación de comerciantes y hosteleros de la Zona Náutico de Vigo, Rubén Pérez, que lleva meses solicitando una solución a las diferentes administraciones.

Los empresarios consideran que "está muy claro" que el paseo marítimo es una zona portuaria. Sin embargo, plantean que el Puerto ceda las competencias al Concello para que sea el gobierno local el que desbloquee la situación y acometa la reforma. "Por declaraciones que han hecho tanto el alcalde Abel Caballero como el presidente de la Autoridad Portuaria, López Veiga, hemos entendido que están dispuestos a cambiar el convenio actual. Creemos que es lo más razonable. Así está claro que no podemos seguir", asegura el portavoz de los hosteleros.

La zona del muelle que no estuvo afectada por el desplome fue objeto recientemente de un complejo peritaje por parte de la Autoridad Portuaria. Se levantaron fragmentos tanto de la estructura de hormigón interior como del entarimado superior. Tras estas inspecciones, se observaron posibles problema estructurales, por lo que han tomado la decisión de mantener cerrado el paseo de madera y apelan al uso de la Praza da Estrela para los conciertos que se celebrarán en los festivales de verano. Las conclusiones definitivas del peritaje se presentarán, previsiblemente, a finales de este mes.

El colectivo considera además que no solo hay que arreglar la zona vallada, sino prácticamente la totalidad del paseo pues, inciden, al igual que el alcalde en repetidas ocasiones en los últimos meses, que los transportes especiales que el Puerto realiza de forma habitual causan importantes daños en las baldosas de As Avenidas.

"Ahora que Vigo se está convirtiendo en un auténtico fenómeno turístico, no se entiende que una parte tan importante de la ciudad lleve tanto tiempo en este estado tan lamentable. Mucha gente de fuera que viene por aquí nos pregunta por qué no lo arreglan. Ya no sabemos qué responderles, se acaban las excusas", comenta el camarero de un conocido local de la zona del Náutico.

Comerciantes y hosteleros conminan al Concello, al Puerto y a todas las demás administraciones a que "acaben con esta absurda guerra sin sentido" y aseguran estar "hartos" de esta situación, que empezó en la trágica noche del 12 de agosto del año pasado, cuando colapsó el muelle y el paseo se vino abajo durante uno de los conciertos de O Marisquiño.

Para disimular la zona vallada y destrozada, Javier Touza, el organizador del festival gastronómico Vigo SeaFest y presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo (Arvi), tiene en mente la colocación lonas estéticas de microfibras para que la imagen ante los visitantes no sea tan negativa. Además, se plantea colocar sobre dichas lonas imágenes o fotografías de la ría.