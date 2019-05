El comandante, al pasaje: "La situación ha sido estrambótica"

El comandante del vuelo Vigo-Valencia de Air Nostrum quedó atónito con lo ocurrido. Tenía autorización para despegar, rodaba ya a 100 km/h y, de repente, le piden por radio que no arranque. Probablemente por su cabeza pasó que algo grave sucedía. Pero no. Fue todo fruto de un confusión. El controlador no había visto que estaba ya en carrera. El piloto, enfadado, le trasladó su malestar y le dijo que aquello no era normal. Su enfado fue mayor cuando en la torre le obligaron a salir de pista porque venía otro avión. Él pidió prioridad y que le dejaran esperar a que los frenos se enfriaran para poder salir en cuestión de minutos. Pero no se lo autorizaron. Finalmente salió con casi tres cuartos de hora de retraso.

El comandante pidió disculpas al pasaje."Nos dieron explicaciones justas. Que por razones ajenas a ellos abortaban el despegue. Y calificaron la situación de estrambótica", explica una viajera que iba en ese avión.