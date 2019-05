La proximidad de los exámenes finales abarrota las bibliotecas de universitarios

En Vigo se respira ya ambiente de exámenes. Se nota en las caras de los universitarios, que reflejan la tensión de unos días que para ellos son los más importantes del año y en los que se juegan su futuro. Y se percibe también en las bibliotecas de la ciudad, que estos días están recibiendo oleadas de estudiantes que hincan los codos de sol a sol. Muchas de ellas ya han ampliado su horario para adaptarse a la época de exámenes. Es el caso de las salas de estudio de la Universidad de Vigo, que esta semana han empezado a abrir también durante la noche, concretamente hasta las 03.00 de la madrugada. Y también están ya operativas los festivos. Ayer, en el Día Internacional de los Trabajadores, permanecieron abiertas hasta las 22.00.

Y los universitarios no dudaron en aprovechar esta ampliación. Desde el pasado lunes abarrotan las bibliotecas prácticamente desde que abren hasta que cierran. Y ayer, pese a ser festivo, no fue una excepción. Cientos de estudiantes declinaron volver a casa para pasar el día con sus familias para quedarse en las salas de estudio de la ciudad. Ni en la biblioteca central de la UVigo ni en la situada en Torrecedeira cabía un alfiler. Prueba de ello es que en esta última tuvieron que habilitar un aula de estudio a mayores para poder acoger a los alumnos que se quedaron sin sitio en la biblioteca.

Ayer, a primera hora de la mañana, se contaban a cerca de doscientas personas estudiando en las instalaciones universitarias de Torrecedeira. "Había mucha gente. Estos días esperamos que esta sea la tónica habitual", explica Benito, uno de los trabajadores de la biblioteca. También durante la noche la afluencia fue muy elevada.

Muchos de los alumnos que vienen a Vigo a estudiar viven en municipios del área metropolitana y se desplazan a la ciudad olívica porque en sus localidades no disponen de espacios para preparar exámenes los días festivos. Es el caso de Sonia, que reside en Gondomar y cursa la carrera de Economía en la UVigo. "No me gusta estudiar en casa y donde vivo las bibliotecas tienen unos horarios muy reducidos, y en festivos no abren, tampoco en época de exámenes. Además estar frente a los apuntes todo el día de forma ininterrumpida se agradece", explica. "Aprovecho que hoy es festivo para venir a estudiar. Aunque no soy de los más madrugadores, soy de los que están aquí hasta que el conserje cierra", apunta otro alumno.

No solo las salas de estudio universitarias de la ciudad amplían su horario en época de exámenes. Desde hoy, la biblioteca municipal Juan Compañel abrirá también por la noche, concretamente hasta las 24.00 horas. Mientras, los estudiantes siguen abarrotando la sala de estudio de la UNED situada en el Auditorio Mar de Vigo, que cuenta con horarios muy flexibles de 9.00 a 21.00, que no cierra ni sábados ni domingos ni festivos y que está abierta durante todo el año.