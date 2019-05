Navieras y operadores turismo critican restricciones en Parque Nacional Islas Atlánticas

Navieras y operadores turísticos de las Rías Baixas han denunciado este jueves la "gestión deficitaria" de las plazas de acceso al Parque Nacional das Illas Atlánticas, que se puso de relieve, argumentan, esta Semana Santa.

Bahía Sub, Bar O Pirata, Casa Checho, Cruceros Rías Baixas, Naviera de las Rías Gallegas, Naviera Mar de Ons, Rutas Rías Baixas y Viveons indican en una nota que empresas que lo solicitaron no pudieron tener acceso a la gestión de estas plazas pues no estaban incluidos todos los tipos de visitantes en la central de reservas de la Xunta.

Dicha central, apuntan, sólo contempla los cupos para visitantes diarios, de modo que algunas empresas del sector no pudieron aprovechar las plazas de los cupos sobrantes para visitantes diarios a pesar de la demanda existente en esas fechas.

Esgrimen que son "las primeras que defienden un cupo responsable de visitantes y transparente" de visitas al parque nacional, pero consideran "injustificados" los cupos establecidos en temporada alta.

Con vistas al puente del 1 de mayo, las empresas firmantes denuncian que únicamente pueden acceder a las Islas Cíes 450 personas, aforo que ya se encuentra completo con bastante antelación.

Estas empresas han solicitado por escrito una reunión con la conselleira de Medio Ambiente para conocer de primera mano "en qué se ha basado" la Xunta para aprobar un plan rector de usos del parque nacional que "va en contra de los intereses de las Rías Baixas como reclamo turístico de primer nivel".