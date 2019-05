Los vigueses buscan justicia por el cri men de Déborah

Amigos, compañeros y personas anónimas se acercaron ayer hasta el Sireno para acompañar a la familia de la joven asesinada en 2002 cuando se cumplen 17 años del hallazgo del cadáver en O Rosal. Una decena de artistas dieron vida a la faceta más musical, pictórica o expresiva de la joven, una "guerrera" que dejó en el recuerdo de sus allegados su mayor legado. Su madre, una emocionada Rosa Neira pidió solo "justicia" y poder esclarecer lo sucedido ese 30 de abril cuando regresaba a su domicilio de Alcabre. Sus hermanos, visiblemente emocionados, realizaron acompañados por todos los asistentes una ofrenda floral en el escenario por el que desfilaron una decena de artistas y que quedó presidida por la "mirada" de Déborah Fernández-Cervera.

Diecisiete años después. No es una fecha elegida al azar, tampoco la hora fue casualidad. El 30 de abril de 2002 la vida de la familia Fernández Cervera quedaba sesgada por la desaparición de Deboriña, "alegre, creativa y auténtica". Había salido a correr por Samil. Se despidió de su prima y regresó a su casa de Alcabre, donde residía con sus padres y sus dos hermanos. Pero nunca llegó a hacerlo. Tan solo diez días después, la Policía hallaba su cuerpo en una cuneta de O Rosal. Alguien se la llevó, alguien la guardó durante días, alguien la desvistió, alguien la trasladó, alguien la depositó con mimo entre la arboleda. Y ese alguien no ha recibo castigo por ello. Diecisiete años después, nuevas pesquisas podrían arrojar luz a lo sucedido. Y a ello se aferra su familia, quien no ha dejado ni un minuto de ser la voz que Déborah ya no podrá articular. Diecisiete años después, su recuerdo sigue muy presente también en toda la sociedad, una sociedad que no ha dejado sola a una familia que hoy estaría celebrando el 35 cumpleaños de la joven. Y aunque le fecha es amarga, sí hubo celebración.

Más de medio millar fueron los asistentes y el escenario, el Sireno. A la cabeza, tal y como lo han hecho los últimos 17 años, su madre Rosa Neira y sus hermanos. Un problema médico impidió que el padre de la joven pudiese acudir a este homenaje, donde la música y el arte se convirtieron en Déborah, la Déborah más íntima y personal, la gran "amiga de sus amigas", la "persona risueña", la chica de las "carcajadas" cuyo legado se mantiene intacto en la memoria de sus seres queridos, un recuerdo "dulce", pero también "el más doloroso".

Vigo clamó literalmente "¡Justicia!" y lo hizo verbalizado en las palabras de Rosa Neira, su madre. Reconoce que "recuerdo" es "la palabra más bonita del diccionario, porque viene del corazón, pero a la vez la más triste". "Se cumplen 17 años de la desaparición de mi hija, mañana -por hoy- estaría de cumpleaños. No creo que llegara a los 22 porque le arrebataron la vida. No pudo disfrutar de ella, pero hagamos que hoy, con este acto, pueda hacerlo desde algún sitio", rogaba su madre, a quien le costaba articular palabra cuando miraba el destello de la mirada de su hija gracias al retrato del grafitero Pow. Neira también tuvo palabras de apoyo para el resto de personas que, como su familia, han perdido a una ser querido. "Las margaritas que inundan el acto no son casuales, cada una representa a los 12.000 desaparecidos que hay en España, las hojas son las familias. Esperarán toda la vida y no todos recibirán noticias. Muchos han sido asesinados, mujeres en su mayoría, y parecen cifras. Todos miran para otro lado. Pido a los futuros ministros que aporten suficientes medios humanos y técnicos para poder esclarecer estas cosas. Solo pido justicia para mi hija", sentenció Neira ya con lágrimas en los ojos. Su discurso fue retomado por su hermana Rosa, la "otra flor de la familia". Reconoció que no llevaba nada preparado. Ni falta que hacía, los sentimientos tan puros y auténticos por Déborah no necesitan de ensayos ni pruebas. Rosa Fernández-Cervera agradeció enormemente la presencia de las cientos de personas asegurando que son "la gasolina de la reapertura judicial" del caso, archivado desde el 2010. "Este homenaje se ha hecho desde el cariño, por el amor a nuestra hermana. Desde arriba lo estará viendo y le gustará", afirmó Rosa.

Y es que la pintura, la música y la poesía la definían. Sus amigas también tuvieron palabras de recuerdo para ella, las mismas palabras que recitaron en su funeral. "Esta carta no es una despedida, sino una manera de llevarte con nosotros porque si algo aprendimos es ha reírnos de lo bueno y malo. Tu esencia es tu legado; eres carcajada, eres fuerte, eres fidelidad, nobleza, ilusión, el mar... Eres cariño, entrega, pasión, cabezonería, sinceridad, ingenio, alegría, color. Es que eres autentica, reciclaje, cepillo, okupa, documental, cocinillas, cebollita picada, expresión. Eres expresión y hoy tu legado es tu presencia, gracias Deboriña por ser tú y haberlo compartido", recitaron Oli, Carolina, Nuria, Marta y Verona.

Otros detalles y curiosidades de Déborah fueron representados a través de notas y acordes, las que recitaron la decena de grupos que participaron de este homenaje. Un acto que surgió tras hallar, en las últimas pesquisas, una libreta con un papel de puño y letra de la propia Déborah con una lista de reproducción. Los títulos que recogía este papel se hicieron canciones gracias a Daniela Dicostas, Patricia Moon, el grupo Síndrome de Penny Laine, Nuria Cora, Maldito Murphie, Carolina Gutiérrez, Lorena Freijeiro y el rapero Koke. Diferentes melodías pero con una entonación común: ¡Justicia para Déborah!

"Estamos todos reunidos y tu no estás. Es de noche y hace frío y tu no estás. Pasan las horas y no dormimos y tu no estás. Manos frías, estremecidos, dónde estarás. Y que es reír, bailar o soñar, si ese brillo ya no brillará jamás. Mira Déborah, no se que es nada ahora que tu no estás"

Las canciones, como esta última de Daniela Dicostas, se sucedieron entre las muestras de cariño y abrazos a su familia. Sudaderas blancas representaron la esperanza de que un nuevo indicio sea suficiente para reabrir el caso. Los ojos de Déborah pudieron al fin vislumbrar el amor y cariño que dejó, un cariño que su familia, en particular su hermana Rosa agradeció al término del homenaje. "Hoy todos sois mi familia, gracias por este calor y apoyo incondicional", aseveró la joven mientras se abrazaba a sus allegados y a los artistas en el escenario, frente al retrato de su hermana y bajo la luz de decenas de bengalas y caretas de la joven que evidenciaban que ayer, más que nunca, "todos somos Déborah".